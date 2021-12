Terni, sede Inps distrutta dall'incendio: via alla bonificazione e della sanificazione

Simona Maggi 01 dicembre 2021 a

“Da quello che ci hanno detto i tecnici la sede Inps in viale della Stazione sarà di nuovo agibile con la consegna dei lavori nella primavera del 2023”.

Queste le parole del direttore dell'Inps provinciale Terni, Stefano Lo Re, che annuncia anche l’avvio della bonifica della vecchia sede. Era il 29 settembre del 2017 quando un pauroso incendio divampò nei locali dell'archivio dell'Inps in viale della Stazione. Gli uffici traslocarono in via Bramante dove sono attualmente.

“Se il programma procederà senza imprevisti - continua il direttore Lo Re - pensiamo di tornare nella vecchia sede nel 2023, data prevista dai tecnici per la fine dei lavori. A breve inizieranno i lavori del maxi intervento di bonifica dopo che l’Istituto nazionale della previdenza sociale ha aggiudicato in estate l’appalto. Poi si procederà alla ristrutturazione con verifica di vulnerabilità sismica e per questo sono stimati circa nove mesi per effettuare i lavori. E' comunque confermato che torneremo nella sede di viale della Stazione”.

Dopo quattro anni per capire le cause che avevamo provocato il rogo, ora si passa alla fase operativa con il maxi intervento di sanificazione e bonifica ambientale del plesso della direzione Inps di viale della Stazione. La procedura negoziata per l’appalto da 568 mila euro è stata affidata con un ribasso del 33,33 per cento alla società di Pomezia Intereco Servizi Srl per un’offerta complessiva da 335.193,95 euro ed un importo lordo di 489.557,68 euro (che comprende oneri per la sicurezza e iva). I lavori dureranno, salvo imprevisti, circa sette mesi.

In questo primo step di lavori verranno demolite alcune parte di intonaco interessato dall'incendio, rimossi i controsoffitti, gli impianti di riscaldamento e condizionamento, con l’eliminazione delle canalizzazioni per il trattamento dell’aria e di quelle dell’impiantistica elettrica verticale e orizzontale ai piani. Infine si procederà alla sanificazione e bonifica di tutte le superfici dei locali dell'edificio. Seguirà il rilascio del certificato di restituibilità degli ambienti. Passo successivo sarà la riqualificazione della struttura.

Dopo questo verrà effettuata la ristrutturazione con verifica di vulnerabilità sismica. A quel punto appena nella primavera 2023 le chiavi verranno restituite all'Inps si dovrà pensare al trasloco dagli attuali uffici di via Bramante a quelli di viale della Stazione. Anche in questo caso ci saranno dei tempi da rispettare che, rassicura il direttore Lo Re, saranno abbastanza brevi.

Intanto entro il 10 dicembre 2021 dovranno iniziare i lavori di sanificazione e bonifica ambientale del plesso della direzione centrale Inps di viale della Stazione.

