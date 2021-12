Perugia, tredicenne non si presenta a scuola a Città di Castello e se ne va a Milano

01 dicembre 2021 a

Dice di andare a scuola invece va a Milano senza dire nulla ai genitori, sempre più disperati. Protagonista una 13enne di Città di Castello, poi fortunatamente rintracciata nella metropolitana meneghina. Una storia che nessun genitore vorrebbe mai vivere: una figlia saluta il suo papà e la sua mamma prima di andare a scuola e, trascorsa la mattinata, il buio. Terminate le lezioni i genitori non l’hanno vista fare rientro a casa, ore di profonda angoscia e forte preoccupazione. Immediatamente la coppia ha deciso di rivolgersi al commissariato.

Un’attività di indagine condotta a ritmi serrati ha permesso ai poliziotti di acquisire informazioni riguardanti la vita, le amicizie e i luoghi maggiormente frequentati dalla giovane, elementi questi essenziali per finalizzare ogni azione di ricerca ritenuta utile.

L’approfondimento degli accertamenti ha consentito agli agenti di appurare che la ragazzina avesse al seguito la carta bancomat dei propri genitori e che fra i sui interessi principali ci fosse Milano, città nella quale vive una amica con cui, in questo ultimo periodo, la ragazza chattava assiduamente. Attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, gli agenti del commissariato hanno diffuso su tutto il territorio nazionale il possibile itinerario che la 13enne avrebbe potuto percorrere per arrivare, con ogni probabilità, nella città meneghina. In modo particolare sono stati sensibilizzati tutti gli organi di Polizia e tutti i mezzi di trasporto possibili di Milano, compresa la rete metropolitana, e le agenzie di vigilanza privata dislocate nei vari hub del capoluogo lombardo. In tarda serata, la fitta rete di informazioni gestita dal commissariato, ha portato i suoi frutti, rendendo possibile il riconoscimento da parte di un passante che ha riconosciuto la 13enne proprio all’interno della metropolitana milanese. L’uomo, con l’aiuto di un operatore di vigilanza privata, è riuscito a consegnare la minore agli agenti della Polizia di Stato i quali, con premura si sono presi cura di lei per poi affidarla ai propri genitori, prontamente rintracciati.

