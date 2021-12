Perugia, pratica superbonus ferma da undici mesi in Comune

Sabrina Busiri Vici 30 novembre 2021 a

a

a

Al Comune di Perugia l’atto è fermo da undici mesi. Nonostante solleciti continui e una diffida. Eppure il foglio di carta è essenziale per mandare avanti la pratica per la richiesta del bonus 110%. Tutto si è arenato nell’ufficio dell’archivio edilizio. La vicenda, in particolare, riguarda un condominio di via Telesio a Perugia ma è emblematica di una platea ben più ampia. “Per l'erogazione di contributi statali infatti è essenziale il rispetto delle norme in vigore - riporta l’Ordine degli Ingegneri - E quella del 110% è applicabile solo con conformità edilizia. Spesso, però, specialmente nel caso di vecchie costruzioni, i proprietari non hanno più i progetti e i permessi originari. Da qui l’aumento di richieste di accesso agli atti relative alle pratiche edilizie che vanno a mettere in crisi tante amministrazioni non avendo potenziato il servizio”.

In Umbria piano per i controlli del super green pass. Forze dell'ordine mobilitate: verifiche su bus, locali, ristoranti, palestre e piscine

Per sbloccare la situazione tra l’altro è stata introdotta una nuova procedura ad hoc (Cilas) grazie alla quale per le pratiche 110% non è più necessaria l’attestazione di conformità da parte del tecnico. “Di fatto però la Cilas semplifica solo le situazioni regolari - spiegano dall’Ordine - o dove le difformità siano limitate e non interessino le parti strutturali. Perciò nella pratica, permane una fila di attesa assurda per avere risposte da parte dell’amministrazione”. Nel caso in particolare di un Comune grande, come Perugia, i tempi stretti imposti dal legislatore cozzano ancora di più con un sistema che manca di digitalizzazione. A peggiorare le cose è arrivata la pandemia che ha imposto lo smart working, misura assolutamente incompatibile con gli archivi ancora cartacei.

Lavori sul raccordo: possibili disagi per il traffico. Prognosi riservata per la donna coinvolta nell'incidente di domenica

Da qui la denuncia di geometri e ingegneri per bocca dei loro rispettivi presidenti, Enzo Tonzani e Stefano Mancini, che hanno proposto alla Rete delle professioni tecniche dell’Umbria di valutare la possibilità di dar vita a una giornata di mobilitazione. Una forte iniziativa di protesta che consenta di sbloccare una situazione definita “ormai insostenibile”, e che dimostra appunto l’esasperazione della categoria “Siamo in grande difficoltà con i nostri clienti – spiegano Tonzani e Mancini – Purtroppo, non siamo più in grado di assicurare tempi di risposta né prospettive di investimenti”. “Per quanto concerne i rapporti con i Comuni, invece – dichiarano Tonzani e Mancini – pur comprendendo le difficoltà che hanno gli amministratori locali, alcuni dei quali si sono spesi in tutti i modi per colmare il grande divario tra una norma con tempi contingentati e un sistema burocratico che cammina con una lentezza estenuante, chiediamo che tali difficoltà siano pubblicamente denunciate oppure, qualora dovessero sentirsi ingiustamente chiamati in causa, partecipino al dibattito”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.