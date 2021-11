In fiamme autocisterna con 40 mila litri di benzina fra Terni e Spoleto

30 novembre 2021 a

a

a

In fiamme autocisterna con 40 mila litri di benzina sulla statale 3 Flaminia all'altezza del valico della Somma, sulla strada che collega Terni a Spoleto a 200 metri dalla galleria, versante Terni ma nel territorio di Spoleto. E' accaduto nella mattinata di martedì 30 novembre. La motrice è precipitata nella scarpata, salvo l'autotrasportatore anche se ha riportato ustioni ed è stato trasportato all'ospedale. Sul posto oltre ai vigili del fuoco di Terni anche le squadre del comando di Perugia, forze dell'ordine e personale dell'Anas.

Donna trovata morta carbonizzata all'interno di un'auto in fiamme: indagano i carabinieri

Non meno di sei le squadre impegnate per domare le fiamme, la colonna di fumo si vede a chilometri di distanza. L'incendio dell'autocisterna è stato spento intorno alle 9. Veicoli in transito fermi su entrambe le direzioni e deviati sulla viabilità interna con non pochi disagi.

IN AGGIORNAMENTO

Incendio in appartamento, carabinieri salvano anziana e spengono le fiamme

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.