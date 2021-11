Giacomo Urtis, chi è il chirurgo estetico dei vip: i clienti passati sotto le sue mani e il flirt con il Ken Umano

29 novembre 2021 a

Giacomo Urtis è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6, il reality in onda su Canale5 che Mediaset ha deciso di allungare sino al 14 marzo 2022. Ecco l'esigenza di far entrare qualche altro personaggio, capace di mettere in discussione gli equilibri che si sono creati in queste settimane. Il chirurgo plastico dei vip è alla seconda partecipazione nel reality della casa più spiata d'Italia.

Ma chi è Urtis? Originario di Caracas, 44 anni, ha vissuto poi per un lungo periodo ad Alghero, in Sardegna. Laureatosi in Medicina e Chirurgia all'Università di Sassari, ha poi acquisito il master in Chirugia Estetica a Milano. In breve tempo è diventato famosissimo grazie ai clienti vip. Pare siano passate sotto le sue mani Selvaggia Roma, Dayane Mello, Valeria Marini, Soleil Sorge, Francesca Brambilla e Taylor Mega. Opera nelle cliniche estetiche aperte a Milano, Roma e Londra con il suo nome, dopo aver avviato un centro per la perdita del peso in Sardegna. Negli anni è diventato anche un personaggio televisivo. Ha partecipato a un'edizione de L'isola dei famosi e a diverse puntate dei programmi di Barbara D'Urso.

Urtis, che ha sperimentato su se stesso la chirurgia estetica, ha avuto un flirt con Rodrigo Alves (conosciuto oggi come Jessica Alves), e noto al grande pubblico come “Il Ken Umano” a causa dei tanti interventi chirurgici. Anche se proprio Jessica in un’intervista del 2018 ha negato il coinvolgimento sentimentale. Su Instagram vanta quasi 700mila followers e ama pubblicare le foto con alcuni dei suoi clienti più conosciuti dal grande pubblico della tv. Ultimamente ha postato foto con Giucas Casella e Arisa.

