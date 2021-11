Covid, la situazione in Umbria comune per comune: guarigioni e positivi

29 novembre 2021 a

Nel bollettino Covid della Regione Umbria diffuso oggi, lunedì 29 novembre, sono state ufficializzate 67 guarigioni. Le persone che hanno ufficialmente superato il virus sono residenti nei seguenti comuni: Assisi (4), Bastia Umbra (1), Castel Ritaldi (1), Castiglione del Lago (1), Città di Castello (1), Corciano (3), Foligno (4), fuori regione (3), Giano dell’Umbria (1), Gualdo Tadino (5), Gubbio (1), Magione (1), Marsciano (1), Massa Martana (1), Narni (1), Orvieto (3), Panicale (1), Perugia (22), San Giustino (3), Spoleto (4), Terni (2), Todi (1), Torgiano (1) e Umbertide (1).

Sono 1.665, invece, gli attualmente positivi (dati relativi alle ore 9.53). La situazione comune per comune è la seguente: Perugia 266, Foligno 260, Terni 207, Spoleto 98, fuori regione 81, Assisi 71, Trevi 52, Gubbio 51, Città di Castello 46, Corciano 45, Orvieto 32, Narni 26, Gualdo Cattaneo 25, Bastia Umbra 22, Umbertide 21, Spello, Magione e Campello sul Clitunno 20, Amelia 19, San Gemini e Gualdo Tadino 16, Montefalco e Marsciano 15, Todi 14, Giano dell’Umbria 12, Nocera Umbra, Bevagna e Arrone 11, Città della Pieve 10, Pietralunga, Montecastrilli, Massa Martana e Deruta 9, Porano e Attigliano 8, San Giustino, Norcia e Castiglione del Lago 7, Valfabbrica, Torgiano, Stroncone, Fabro, Bettona e Acquasparta 6, Cannara 5, Tuoro sul Trasimeno, Montegabbione, Ferentillo e Castel Ritaldi 4, Paciano, Montecchio e Castel Giorgio 2, Sellano, Scheggino, Penna in Teverina, Passignano sul Trasimeno, Parrano, Panicale, Otricoli, Monte Santa Maria Tiberina, Monteleone d’Orvieto, Fratta Todina, Fossato di Vico, Ficulle, Citerna, Castel Viscardo, Cascia e Allerona 1.

Nel complesso sono 25 i comuni in cui non ci sono casi di positività. I sanitari continuano ad invitare i cittadini a sottoporsi alla vaccinazione, che resta l'unica vera arma per cercare di contrastare il Covid. La scoperta della nuova variante e l'imminente applicazione dei super green pass stanno spingendo numerosi indecisi ad aderire alla campagna vaccinale.

