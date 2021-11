Terni, aggredisce anziana parente per soldi. Denunciato dai carabinieri giovane disoccupato

28 novembre 2021 a

E’ stato denunciato per maltrattamenti in famiglia un giovane disoccupato ternano che da tempo abitava insieme a un’anziana parente. I rapporti tra i due da almeno un anno si erano deteriorati e le richieste di denaro nei confronti della 75enne erano diventate sempre più insistenti. Il 30enne, non avendo un lavoro, aveva sempre un gran bisogno di soldi e quando non riusciva ad ottenerli si scagliava contro la pensionata. Urla e litigi erano stati segnalati più volte dai vicini di casa anche nel cuore della notte. E in alcuni casi il giovane, già noto alle forze dell’ordine, aveva anche aggredito l’anziana, colpendola con schiaffi e spintoni. Per mesi la donna ha subìto gli abusi senza reagire, temendo per se stessa, ma anche per evitare conseguenze al giovane a cui, nonostante tutto, era legata.

Gli episodi di maltrattamento sono diventati però così frequenti che sabato mattina si è reso necessario l’intervento dei carabinieri. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Terni, sono andate avanti a lungo con appostamenti e pedinamenti dei militari dell’Arma e alla fine si è arrivati alla denuncia a piede libero nei confronti del giovane. L’attività investigativa, comunque, è ancora in corso per definire con più certezza tutti i contorni della vicenda. Il giovane ha fornito la sua versione dei fatti, smentita però da molte altre testimonianze raccolte dagli investigatori dell’Arma.

A tal proposito dal comando di via Radice fanno sapere che l’impegno dei carabinieri della provincia di Terni nel contrastare i reati contro le fasce più deboli e per tutelare le persone vittime di violenza di genere, prosegue incessante anche quando l’attenzione mediatica, legata alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si affievolisce. E l’indagine sull’anziana aggredita ne è un’ulteriore conferma. Intanto sempre i carabinieri hanno posto agli arresti domiciliari un giovane di Narni accusato di stalking sull'ex compagna.

