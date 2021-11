Perugia, si dimette il dg dell'ospedale, Marcello Giannico: incarico a Roma

29 novembre 2021 a

L’annuncio delle dimissioni del direttore generale dell’ospedale di Perugia, Marcello Giannico è arrivato domenica pomeriggio. Con una nota dell’ufficio stampa del Santa Maria della Misericordia in cui si legge che “il dottor Marcello Giannico, a seguito del superamento di un concorso pubblico come dirigente a tempo indeterminato presso l’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, ha formalizzato le proprie dimissioni dall’incarico di direttore dell’azienda ospedaliera di Perugia”.

“La normativa vigente non consente, purtroppo, la presa in servizio con il contestuale ruolo che rivesto e devo pertanto rinunciare al prestigioso incarico umbro – sottolinea lo stesso Giannico - ringrazio la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, l’assessore alla Sanità, Luca Coletto e il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, per la fiducia accordatami. In un prossimo futuro ci potranno essere altre occasioni di collaborazione con il servizio sanitario regionale dell’Umbria e con questo ospedale che ho avuto l’onore di dirigere in questo anno e mezzo. Una struttura straordinaria come straordinario è tutto il personale, che ringrazio”.

“Il concorso al quale ha partecipato Giannico - si legge nella nota - risale al 2019, prima del suo incarico a Perugia, ma a causa della pandemia si è protratto fino ad agosto del 2021”. Gli incarichi dei dg dei due ospedali umbri e delle Asl sono in scadenza a fine anno. La Regione aveva riaperto i termini il mese scorso per presentare le candidature. Lo stesso Giannico potrebbe essere uno dei candidati papabili.

