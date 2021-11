Perugia, gli affitti per studenti universitari sono pochi e cari

28 novembre 2021 a

L’Università torna alla normalità con capienza piena degli spazi e gli studenti fuori sede ripopolano Perugia. A mettere però in crisi la fetta di popolazione studentesca non residente, che si aggira oltre i 10 mila giovani, è quest’anno il problema affitti: pochi e con i prezzi in crescita. Le strutture messe a disposizione da Adisu, l’agenzia per il diritto allo studio coprono circa il 10,3% del fabbisogno, percentuale più alta della media nazionale ma comunque insufficiente e ulteriormente ridotta dalle regole imposte dai protocolli anti Covid. Perciò la gran parte dei fuori sede deve rivolgersi ai privati.

“Perugia mostra evidenti difficoltà di mercato nel soddisfare la domanda - riporta una nota di Udu-Sinistra Universitaria -. Una tendenza in gran parte causata dalle dinamiche generate da primo lockdown e dal successivo mantenimento della didattica a distanza che spinge i locatori a preferire altri locatari rispetto agli studenti, riducendo l’offerta”. A limitare ancora più il campo sono le numerose ristrutturazioni in atto innescate dalla misura del Superbonus. “La carenza di alloggi, la crisi economica e sociale indotta dalla pandemia, la possibilità per i locatori di ristrutturare i propri alloggi introdotta dal bonus 110 accentua la difficoltà per gli studenti a reperire alloggi a canoni sostenibili - fa presente Cristina Piastrelli di Sunia, il sindacato inquilini ed assegnatari -. Servono quindi azioni coordinate e strutturali se si vuol affrontare in maniera seria il problema. Occorre che ognuno faccia la propria parte a partire dal Comune che deve prevedere aliquote Imu ridotte per tutti i proprietari che affittano a studenti”.

Così con meno alloggi disponibili ne consegue inevitabilmente un aumento dei prezzi delle locazioni. Da qui l’indagine di SoloAffitti evidenzia che il mercato mostra un forte ribasso dei prezzi nelle principali città, soprattutto quelle del centro-nord: -15% a Milano e Roma per le singole, -9% a Bologna, -6% a Torino, -5% a Firenze; mentre una maggiore stabilità, se non un aumento nelle realtà universitarie medio-piccole come Perugia, con oscillazioni che portano a una media del +10%.

Un aggravio significativo in un budget già oneroso visto che in un contesto nazionale in cui la spesa media annuale di uno studente fuori sede si aggira intorno ai 11 mila euro, la somma destinata al canone di locazione rappresenta il 27%, ovvero quasi 3 mila euro. “In quanto studentessa fuori sede, pur volendo tornare in città e prendere nuovamente parte alle attività universitarie, mi trovo impossibilitata a farlo - testimonia M.B. iscritta all'ultimo anno del corso di laurea di Psicologia Unipg -. La ricerca di una casa e di un affitto accessibile mi risulta impossibile e mi sembra di non poter fare altro che restare nella mia città natale, qui al sud. Questo mi fa sentire esclusa da una realtà che vorrei e avrei il diritto di vivere a pieno, come tutti stanno ritornando a fare. Invece mi sono rassegnata all’idea di dover restare dove sono e portare a termine l'ultimo anno a distanza”. Da qui la richiesta di un confronto con le autorità regionali e l’università. “Auspichiamo che venga convocato un tavolo di confronto - chiede Piastrelli - viste la situazione di forte incertezza che si sta delineando”.

