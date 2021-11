Gualdo Tadino, lavori in centro storico: la fontana di piazza Garibaldi sarà rimossa

28 novembre 2021 a

Verrà rimossa la fontana di piazza Garibaldi collocata nel 2012 in centro storico. E’ questo uno degli interventi più significativi del progetto complessivo per una risistemazione dei parcheggi e della manutenzione del centro storico illustrato dall’amministrazione comunale agli operatori della parte antica della città, titolari delle attività commerciali e professionali. Un incontro durante il quale sono stati illustrati piano parcheggi, interventi di manutenzione straordinaria e organizzazione eventi. L’amministrazione comunale ha presentato la bozza del nuovo piano di viabilità e parcheggi del centro storico, che potrebbe portare all’istituzione di zone di posteggio a pagamento, zone riservate ai residenti e di altre destinate a disabili e invalidi, con l’eliminazione delle aree di sosta a disco orario ad eccezione dei posti auto situati davanti la farmacia Calai in piazza Mazzini.

“Ne è scaturito un dibattito franco e costruttivo tra le parti. La riunione è stata poi aggiornata ad un secondo appuntamento che si terrà nei primi giorni di dicembre” spiegano dall’amministrazione comunale. Durante la riunione la giunta comunale ha illustrato anche il piano degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono, a partire dai primi giorni del 2022, subito dopo le celebrazioni del patrono Beato Angelo, il rifacimento della pavimentazione e della sede stradale di corso Piave. Dal Comune hanno spiegato che la situazione è ormai “ammalorata”. In seguito verranno ripristinati entrambi i lati della carreggiata anche di via Calai e corso Italia. Prevista quindi la rimozione della fontana di piazza Garibaldi.

“Un investimento complessivo che supererà i 400 mila euro, che a regime consentirà una maggiore e migliore vivibilità del centro storico sia per i residenti, sia per le attività commerciali e professionali sia per i visitatori. L’obiettivo comune resta quello di arrivare, entro e non oltre l’inizio della prossima primavera, alla conclusione del primo stralcio di lavori ed alla messa a regime del nuovo piano di viabilità e parcheggi che emergerà dal confronto ” concludono dall’amministrazione comunale.

