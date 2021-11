Federica Cappelletti, un anno dopo la morte di Paolo Rossi: "Sono ancora arrabbiata con Dio"

Mercoledì esce il nuovo libro della giornalista perugina e moglie di Pablito dal titolo "Per sempre noi due"

27 novembre 2021 a

a

a

Federica Cappelletti ospite questo pomeriggio, oggi 27 novembre 2021, di Verissimo. La moglie di Paolo Rossi sarà intervistata da Silvia Toffanin, la padrona di casa della trasmissione di Canale5, a un anno dalla scomparsa del marito, campione di calcio che tutta Italia ha amato.

L'eroe del Mondiale di Spagna 1982 - segnò le sei reti decisive per il trionfo azzurro - è scomparso il 10 dicembre 2020 all'età di 64 anni a causa di un tumore ai polmoni. "È iniziato tutto a marzo 2020, dopo che siamo tornati da un viaggio alle Maldive. Ho notato che Paolo era dimagrito molto. Siamo andati a fare degli accertamenti che ci hanno dato, purtroppo, il verdetto che mai avremmo voluto sentire. Ma non abbiamo mai perso la speranza, fino a un mese dalla morte abbiamo combattuto per cercare di vincere il nostro mondiale" ha rivelato Federica proprio a Verissimo. Un dolore che la moglie di Pablito ha voluto raccontare nel libro "Per sempre noi due", che uscirà mercoledì 30 novembre: "Scrivere questo libro è stato un percorso difficilissimo". "Nell’istante in cui il medico mi ha confermato che non c'era più niente da fare, ho voluto portare le nostre bambine a salutarlo. Paolo quando le ha viste si è illuminato e tutti e tre hanno capito che quella era l’ultima volta che si vedevano. Sono ancora arrabbiata con Dio, ma il Papa mi ha detto che è giusto così perché anche la sofferenza è una forma di preghiera. Mi conforta il fatto che Paolo sia stato felice e amato fino all’ultimo. Non si è mai sentito solo" ha aggiunto Federica.

Federica Cappelletti, perugina, 49 anni, è una giornalista. Il matrimonio con Paolo Rossi è stata celebrato il 10 luglio 2010 in Campidoglio, a Roma. La coppia, Federica e Paolo hanno avuto due figlie (Maria Vittoria e Sofia Elena), abitava a Bucine, in provincia di Arezzo.

Paolo Rossi, la moglie Federica racconta gli ultimi istanti prima della morte: "Gli ho detto adesso vai, hai sofferto troppo. Crescerò le bambine" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.