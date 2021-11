Trattato Italia-Francia, l'olio di Monte Vibiano in dono a Macron

Mauro Barzagna 27 novembre 2021 a

a

a

Giornata storica, quella di venerdì 26 novembre, per Italia e Francia che al Quirinale hanno firmato il Trattato di cooperazione bilaterale rafforzata. Giornata altrettanto memorabile, però, anche per Cantina Monte Vibiano, che ha visto il suo olio Harvest by night inserito nel cofanetto di eccellenze italiane regalato dal presidente del consiglio Mario Draghi al presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.

Il ristoratore: "Ho detto di no a Mario Draghi, i clienti sono tutti uguali"

“Per la nostra azienda è una grandissima soddisfazione - commenta il presidente di Cantina Monte Vibiano, Lorenzo Fasola Bologna - ma altrettanto ritengo che debba esserlo per l’economia umbra, protagonista ad alto livello, da anni, nella produzione di vino e olio, due delle nostre migliori eccellenze che raccontano bene anche la nostra storia, la nostra cultura e l’esclusivo legame che ci unisce alle nostre campagne. Sapere che un olio umbro è ambasciatore di una regione intera è un segnale forte per l’intera filiera enogastronomica, capace di confrontarsi senza timori reverenziali di sorta a livello mondiale”. Del cofanetto in legno con targa in argento offerto da Draghi a Macron, oltre a una bottiglia di olio Harvest by night, fanno parte anche una bottiglia di Sassicaia 2016, una di Ca’ del Bosco Franciacorta Anna Maria Clementi e una di Masseto Toscana rosso, tutti selezionati dalla Fondazione italiana sommelier guidata dal presidente Franco Maria Ricci. In questo autentico scrigno di “campioni”, Harvest by night brilla per la sua eccellenza figlia di una cultura secolare e di tradizioni consolidate che Cantina Monte Vibiano è riuscita nel corso degli anni a difendere ed evolvere. Olio pluripremiato a livello mondiale, Harvest by night porta con sé un piccolo, grande segreto racchiuso nel nome che richiama alla raccolta notturna fatta a mano, scelte dettate dall’esigenza di produrre olio a basse temperature per preservarne tutti i benefici.

La nuova idea di Cucinelli: "A Solomeo una Biblioteca Universale come quella di Alessandria"

Nella parte esterna delle buccia delle olive, infatti, sono contenuti i polifenoli, potenti antiossidanti e antiradicali, sostanze preziose e salutari la cui massima esplosione può essere raggiunta lavorando a temperature non elevate, come sono appunto quelle che si raggiungono in autunno da pomeriggio a notte. Harvest by night nasce in una sola notte, prodotto dal tramonto all’alba, per esaltare a pieno gli aromi e le proprietà delle olive più pregiate. La raccolta anticipata dona all’olio un bellissimo colore verde smeraldo e una freschezza eccezionale, eterea con spiccate note speziate ed amare. Il pregiato prodotto di Cantina Monte Vibiano è stato confezionato in un’elegante bottiglia in vetro massiccio (non a caso ha vinto anche il premio come miglior olio extravergine e miglior packaging al mondo) in edizione limitata a sole 1.000 esemplari l’anno.

La politica va in vacanza: da Mattarella a Draghi, si sceglie l'Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.