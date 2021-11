Perugia, litiga con i familiari e si allontana di casa: minorenne ritrovata a Spoleto grazie ai social

26 novembre 2021 a

Si era allontanata da casa a seguito di un lite con la propria famiglia a Perugia, lasciando i propri cari col fiato sospeso per ore e ore. Una ragazza minorenne, aveva fatto perdere le proprie tracce allontanandosi dal Comune di Perugia fino a che, grazie all’intervento della Polizia di Stato, è stata rintracciata a Spoleto. In questa vicenda a lieto fine, l’intuito dei poliziotti ha consentito di rintracciare la ragazza e di porre la parola fine all’incubo in cui versavano i suoi genitori, i quali avevano nel frattempo deciso di chiedere aiuto alla Polizia di Stato Anche il fratello e la sorella della adolescente scomparsa, entrambi maggiorenni, si erano messi alla sua ricerca, arrivando alla stazione di Spoleto. I familiari dell’adolescente si erano portati nella città del Festival dei Due Mondi, poiché, monitorando alcuni messaggi e fotografie nel frattempo pubblicate sui social dalla ragazza scomparsa, avevano intuito che lì potesse trovarsi la loro congiunta. I poliziotti, dopo averli raggiunti hanno raccolto quanti più elementi possibili.

Una attenta visione delle foto che la giovane aveva pubblicato sul web ha permesso agli agenti del Commissariato di Spoleto di intuire ove la minorenne potesse trovarsi. Malgrado, infatti, le foto scattate non contenessero elementi decisivi per il riconoscimento dei luoghi, gli agenti, grazie alla profonda conoscenza del territorio, hanno individuato i tavoli e le sedie di un bar della zona.

Poco dopo, gli Agenti della Polizia di Stato hanno rintracciato la ragazza nel bar, in buone condizioni ma disorientata. Con massima cura e attenzione ne hanno ascoltato le ragioni facendole comprendere quanta apprensione avesse provocato il suo gesto nei familiari. La giovane quindi è stata riconsegnata alla famiglia, che ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo.

