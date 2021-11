Monir, da MasterChef all'Università dei Sapori di Perugia: per l'aspirante cuoco nuova avventura

Nicola Uras 26 novembre 2021 a

a

a

Nuova avventura per Monir Eddardary, il concorrente dell'edizione numero dieci di MasterChef. il talent della cucina di Sky. L'aspirante cuoco, di Bevagna, ha deciso di intraprendere un corso professionale di cucina all'Università dei Sapori di Perugia. Ad annunciarlo lo stesso Monir sui suoi profili social: "È ora di rimboccarsi le maniche. MasterChef è stata un’esperienza che mi ha dato moltissimo. Soprattutto la consapevolezza che un giorno, con lo studio, la gavetta e il sacrificio, io possa non essere più solo un cuoco amatoriale. Ed è per questo che ho deciso di intraprendere un corso professionale di cucina all'Università dei sapori" ha scritto.

Una nuova stella Michelin in Umbria: è L'Acciuga dello chef Marco Lagrimino

Ma chi è Monir Eddardary? Residente a Bevagna ma con origini del Marocco, 29 anni, è stato uno dei quattro finalisti di MasterChef Italia 2021. Protagonista assoluto grazie alla sua travolgente simpatia, nel corso delle puntate è poi cresciuto molto riuscendo a sfornare piatti interessanti e vincere alcune delle prove più complicate. Entrò nel talent grazie alla fiducia che gli diede lo chef Locatelli: impressionato dal suo carattere e dalla sua storia, Locatelli decise di "scommettere" sul ragazzone per cui ha fatto il tifo tutta l'Umbria firmando grembiule grigio. Da lì è stato poi un crescendo.

Una stella Michelin a L'Acciuga: "Ingredienti tipici del territorio e originalità" sono i segreti di chef Lagrimino

Monir nei mesi successivi al successo avuto nella decima edizione di MasterChef, come ci ha raccontato dal suo profilo Instagram ufficiale, ha intrapreso numerose collaborazioni, viaggiato e portato avanti svariate partnership commerciali legate al mondo della cucina. Non manca mai di pubblicare foto e post relative alle sue ricette, per permettere a tutti i suoi fan di cucinare con lui, e di organizzare rimpatriate con alcuni dei partecipanti dell'ultima edizione del talent culinario di Sky.

x 1 / 4

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.