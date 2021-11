Perugia, aeroporto: dopo Barcellona arriva anche il volo per Vienna. Piano di rilancio da 15 milioni in tre anni

Alessandro Antonini 25 novembre 2021 a

a

a

Aeroporto di Perugia, la Regione dice sì al piano di rilancio. Con una delibera di prossima approvazione, mette nero su bianco l’impegno di 4 milioni di euro l’anno per tre anni. A partire dal 2022 fino al 2024. Palazzo Donini, che detiene il 79% delle quote dopo l’acquisizione delle azioni in uscita con i due milioni dei fondi europei antipandemia, mette sul piatto un finanziamento che dovrebbe portare a 15 milioni in 36 mesi. Ora anche gli altri soci sono chiamati a mettere mano al portafogli. Non sono bruscolini. Il Comune di Assisi, ad esempio, che detiene al momento più del 4% (aveva inizialmente annunciato il 7%), dovrebbe assicurare 200 mila euro l’anno a bilancio. il Comune di Perugia ancora di più visto che detiene il 6,25%, poi la Camera di Commercio ha ridotto la propria quota ma resta pur sempre secondo azionista al 10%.

Aeroporto San Francesco, c'è il nuovo volo targato Ryanair tra Perugia e Barcellona El Prat

Obiettivo dichiarato per il prossimo anno i 300mila passeggeri. Il San Francesco passerebbe così da 31esimo aeroporto subito a ridosso di grandi aeroporti nazionali. La quota prefissata è di 16 collegamenti complessivi per 48 voli settimanali. Dentro come obiettivi ci sono anche gli hub di Monaco e Londra Heathrow. Negli anni successivi, 2023, 2024 si proseguirà verso l’obiettivo di 500mila passeggeri, il massimo che l’infrastruttura può consentire.



Tesei e Giorgetti: "Nuova proprietà Ast a breve e piano industriale ok". Fondo da 15 milioni per le aziende che assumono

Intanto arrivano nuove tratte. Dal 28 marzo 2022 è prenotabile il volo per Vienna, da 14 euro e 99 centesimi, con due collegamenti settimanali lunedì e venerdì. Partenza da Perugia alle 16,35 e arrivo a Vienna alle 18,05. Per il ritorno si parte dalla capitale austriaca alle 14,40 e si rientra nel capoluogo umbro alle 16,10. Il venerdì il rientro è posticipato: si riparte alle 14,25 con approdo alle 15,55, stando al sito ufficiale Ryanair. E dell’altro ieri la notizia, riportata in queste pagine, del volo per Barcellona El Prat sempre targato Ryanair a partire dal 29 marzo. Sono due voli a settimana, il martedì e il sabato, da un'ora e quarantacinque minuti. Il martedì la partenza da Perugia sarà alle ore 14,10, arrivo in Spagna alle 15,55. Il sabato partenza dal capoluogo umbro alle 11,25 e arrivo a Barcellona alle 13,10. La partenza dalla Catalogna sarà alle 12 il martedì - con arrivo in Umbria alle 13,45 - e alle 09,15 il sabato - arrivo previsto alle 11. I voli a partire da 43,99 euro sono fino al 29 ottobre 2022 ma l’obiettivo di Sase è quello di strappare il collegamento fisso.

Aeroporto di Perugia, Sase conferma le trattative con Monaco per il volo fisso: serve un milione di euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.