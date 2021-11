Orvieto: a Natale tanti eventi, dall'albero di luce nel pozzo a Umbria Jazz Winter

Davide Pompei 24 novembre 2021 a

Con l'allestimento delle luminarie lungo corso Cavour e via Duomo e delle 16 casette del mercatino in piazza della Repubblica (nella foto), Orvieto, in provincia di Terni, si prepara in vista delle festività di fine 2021. Il via ufficiale della quinta edizione di “A Natale regalati Orvieto”, il cartellone di eventi presentato martedì 23 novembre 2021 in Comune, è per venerdì 26 novembre, in concomitanza con il Black friday, e fino al 9 gennaio 2022 proporrà iniziativa ed eventi per grandi e piccoli dove storia, arte, cultura, enogastronomia e molto altro si intrecciano per far vivere a cittadini e turisti “l'esperienza autentica” di Orvieto.

Tra le attrazioni, è confermato il ritorno dell’Albero di luce nel pozzo di San Patrizio e la grande stella luminosa in piazza Duomo. E poi il ritorno del presepe nel pozzo della Cava e del presepe vivente nel giardino di San Giovenale, dopo un anno di fermo, le illuminazioni artistiche sui palazzi del centro storico e sulla torre del Moro, la magia dei presepi nel quartiere medievale, l’incredibile storia del Bambin Gesù delle Mani di Pinturicchio in mostra al museo Faina, la pista del ghiaccio in piazzale Frustalupi e, dal 29 al 2 gennaio, la musica internazionale di Umbria jazz winter.

Umbria Jazz Winter rivive in centro a Natale con le musiche e le sagome dei suoi più grandi artisti



Oltre agli spettacoli al teatro Mancinelli, attesi per la presentazioni dei rispettivi libri Chiara Gamberale, Pietro Castellitto e Guido Barlozzetti. Per incentivare gli acquisti nel centro storico, inoltre, sono previsti parcheggi gratis dal 9 al 24 dicembre 2021.

“Lo scorso anno – ha detto il sindaco, Roberta Tardani – le immagini del Natale di Orvieto hanno fatto il giro d’Italia, ma le limitazioni dell’emergenza sanitaria non ci hanno consentito di ospitare turisti e visitatori. Oggi, nel pieno rispetto delle norme anticontagio, siamo pronti ad accoglierli con 45 giorni di appuntamenti”. Un grande lavoro di regia e coordinamento da parte degli uffici comunali per confezionare al meglio un programma che sarà accompagnato da una campagna di comunicazione e di digital marketing indirizzata nel centro Italia e in particolare nell’area metropolitana di Roma.

Torna l'appuntamento con la Befana dei vigili del fuoco



Da martedì 23 novembre 2021 è online anche il video, realizzato da Promovideo con il contributo del Gal Trasimeno-Orvietano, che lancia le iniziative natalizie ma farà anche da teaser per la promozione del prossimo anno incentrata in particolare sugli eventi. Il claim è sempre “Orvieto città viva, esperienza autentica”. Dopo il video emozionale della campagna post lockdown, si mette l’accento sulla vitalità della città, sulla capacità e la versatilità dei suoi spazi più belli nel fare da cornice ad eventi e manifestazioni indimenticabili.

Spazio al sociale con la Giornata del naso rosso che porterà in piazza del Popolo il Natale dei clown vip, iniziativa promossa dall’associazione di volontariato “Vivere in positivo” che propone la clownterapia negli ospedali. E spazio anche alle frazioni, dal villaggio di Babbo Natale promosso a Ciconia dall'Associazione CiconiaW a “Io + te = noi. Uniti sotto lo stesso albero” allo Scalo.

Un Natale di solidarietà: aiutate centinaia di famiglie in difficoltà

