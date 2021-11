Aeroporto San Francesco, c'è nuovo volo targato Ryanair tra Perugia e Barcellona El Prat

Gabriele Burini 23 novembre 2021 a

Novità in vista per l’aeroporto internazionale dell’Umbria: nel 2022, anno “di rilancio” come detto dalla presidente della Regione Donatella Tesei per lo scalo di Sant’Egidio, si potrà volare anche a Barcellona El Prat. E’ la prima volta in cui c’è un volo diretto all’aeroporto principale di Barcellona: in passato l’atterraggio era a Girona. Ryanair ha aperto le prenotazioni sul suo sito internet a partire dal 29 marzo.

Sono due voli a settimana, il martedì e il sabato, da un’ora e quarantacinque minuti. Il martedì la partenza da Perugia sarà alle ore 14,10, arrivo in Spagna alle 15,55. Il sabato partenza dal capoluogo umbro alle 11,25 e arrivo a Barcellona alle 13,10. La partenza dalla Catalogna sarà alle 12 il martedì - con arrivo in Umbria alle 13,45 - e alle 09,15 il sabato - arrivo previsto alle 11. I voli, dal costo di 43,99 euro il martedì e di 58,99 euro il sabato, sono prenotabili, al momento, fino al 29 ottobre 2022.

Interpellato dal Corriere dell’Umbria, il presidente di Sase, generale Stefano Orazio Panato, ha parlato di una nuova rotta definitiva. “Ryanair ha fatto delle verifiche di mercato: se il Covid rientra nella norma e se i passeggeri rispondono come è stato visto nelle simulazioni di vendita, la linea continua. Siamo confidenti. Con questa nuova rotta arriviamo in un’area dell’Europa dove fino a questo momento non eravamo presenti. Speriamo bene per il 2022: le premesse ci sono tutte”. Tornando alle parole di Tesei, pronunciate nel consiglio regionale del 9 novembre, l’obiettivo per il 2022 è quello di “raggiungere la cifra, che sarebbe record di tutti i tempi, di 300 mila passeggeri, con un piano da 16 rotte”. Newl mirino ci sono gli hub di Monaco di Baviera e di Londra Heathrow, Per raggiungere gli obiettivi il piano di rilancio prevede un finanziamento da cinque milioni.

