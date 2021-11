Scuola, in Umbria 17mila lavoratori con il contratto scaduto. Si va verso lo sciopero. I sindacati: "Dal governo solo bla, bla, bla"

23 novembre 2021 a

In Umbria sono 17mila i lavoratori che aspettano il rinnovo del contratto. Ma secondo i sindacati regionale la legge di Bilancio non prevede risorse sufficienti e quindi si va verso lo sciopero. Il contratto è scaduto da tre anni e la legge di bilancio "non dà le risposte attese da lavoratrici e lavoratori della scuola, 1,2 milioni in Italia e 17mila in Umbria. Sono le ragioni - scrivono i sindacati regionali - che hanno portato alla proclamazione dello stato di agitazione del settore e che porteranno molto probabilmente già nelle prossime ore alla proclamazione dello sciopero nazionale. Oggi, martedì 23 novembre, i sindacati della scuola umbra - Flc Cgil, Uil Scuola, Snals e Gilda - hanno tenuto una conferenza stampa per illustrare criticità e motivazioni della protesta".

“I grandi investimenti per la scuola promessi dal governo in questi lunghi mesi di pandemia, che hanno visto il personale docente e Ata impegnato in prima linea, non ci sono - hanno detto Domenico Maida (Flc Cgil), Lucia Marinelli (Uil Scuola), Annarita Di Benedetto (Snals) e Patrizia Basili (Gilda) - eppure, nel Patto per la scuola di maggio 2021 il Governo si era impegnato a stanziare apposite risorse aggiuntive per colmare almeno in parte l’enorme divario retributivo che c’è tra i dipendenti della scuola e quelli di tutto il resto della pubblica amministrazione (mediamente circa 300 euro), per non parlare del confronto impietoso con il resto d’Europa”.

La questione salariale è solo uno degli aspetti che hanno portato all’agitazione del personale. “La realtà è che sulla scuola in questi mesi si è fatto molto bla bla bla per dirla con Greta - hanno aggiunto i sindacati - poi però non si affronta il problema delle classi numerose, non c’è nulla sul superamento del precariato e viene bloccata per legge la mobilità dei docenti e dei dirigenti. Per non parlare della mancata proroga degli organici covid per il personale Ata che rappresenterà già da gennaio un problema enorme”. Per l’Umbria, hanno chiarito i rappresentanti dei sindacati, parliamo di 831 lavoratrici e lavoratori ai quali il 31/12 scadrà il contatto. “In termini occupazionali è come se chiudesse una grande fabbrica - hanno concluso Maida, Marinelli, Di Benedetto e Basili - ma oltre a questo dramma ci sono le scuole che inevitabilmente andranno in grande difficoltà, perché quel personale serve, tanto più ora che, come stiamo vedendo, la pandemia rialza la testa anche dentro i nostri istituti”.

