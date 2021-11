Miss Umbria, il titolo va a Sara Villa. La finale tra trenta bellezze della regione. Le foto piccanti sui social

23 novembre 2021 a

a

a

E' Sara Villa la nuova Miss Italia Umbria 2021. E' stata lei a conquistare la corona nella serata di lunedì, 23 novembre. Nel corso della finale al Centro congressi dell'Hotel Giò di Perugia, ha battuto la concorrenza delle altre 29 splendide ragazze. In trenta, infatti, erano in corsa per l'assegnazione dello scettro di più bella della regione, ma anche per contendersi altri titoli regionali. Insieme a Sara Villa, sul podio anche Asia Carrazza e Sofia Gucini. Le altre fasce, invece sono state così assegnate: Miss Cinema a Sofia Fucini, Miss Eleganza a Carolina Scarscelli, Miss Sorriso ad Anna Giulia Fossatelli, Miss Miluna a Maria Letizia Granaccia, Miss Sport a Martina Favaro e Miss Be Much a Maria Camilla Farnesi.

Il verdetto è stato emesso dalla giuria che era presieduta da Tommaso Capezzone, personal trainer dei vip. Ne facevano parte anche lo chef televisivo Bruno Brunori, Leila Rossi (incoronata Miss Umbria nel 2019 ), Claudia Casciani (Miss Umbria del 2015 e nella Top Ten di Miss Italia di quello stesso anno), Giorgia Vitali (Miss Sport Italia 2019 e Miss Perugia 2019) e altri tecnici dei concorsi di bellezza. Intense le sfilate delle trenta ragazze in gara che si sono proposte con i classici body, ma anche con abiti eleganti di Balù Moda.

Sul suo profilo instagram, la vincitrice Sara Villa, ha pubblicato nella sezione storie il video della sua proclamazione. Quando viene annunciato il nome della nuova Miss Umbria, si emoziona visibilmente e si porta le mani al volto: è evidente che non pensava assolutamente di poter essere la vincitrice del concorso regionale. Poi le foto di rito, con la fascia e soprattutto con la corona della più bella della regione per l'anno 2021. Ora è attesa da altre sfide a colpi di sorrisi e di fascino: dovrà affrontare avversarie ancora più agguerrite.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.