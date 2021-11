Foligno, violenta lite per gelosia: tolto il porto d'armi al marito

Susanna Minelli 23 novembre 2021 a

Ha paura che il marito accecato dalla gelosia le faccia del male, gli agenti del commissariato intervengono e ritirano il porto d'armi all'uomo, sequestrando una doppietta e una pistola. Un'azione preventiva che ha certamente eliminato ogni rischio – anche ipotetico – che delle armi a disposizione dell'uomo potesse esserne fatto un uso improprio. A procedere, per il ritiro cautelare della doppietta e della pistola, gli uomini del commissariato di Foligno guidati dal vicequestore aggiunto, Adriano Felici.

La vicenda ha avuto inizio con una telefonata al numero unico di emergenza da parte della donna, che ha riferito agli agenti di aver avuto un’accesa lite col proprio coniuge, un 40enne, per motivi di gelosia.

La signora, nel riferire l'accaduto agli agenti, ha subito tenuto a precisare che non c’era stata alcuna violenza fisica – tanto da evidenziare che non era sua intenzione denunciare il marito – manifestando tuttavia una certa agitazione, che ha portato i poliziotti a compiere accertamenti sulla vicenda.

Così, nel rispetto degli attuali protocolli elaborati dalla polizia di Stato per episodi di lite domestica, gli agenti hanno provveduto prima di tutto a risentire la donna, verificando così che si trovava in buone condizioni, che non aveva necessità di cure mediche e che - in attesa che le tensioni col marito fossero risolte – si era già autonomamente trasferita presso un’altra abitazione.

A questo punto, operando con una logica di massima precauzione che è imprescindibile nei casi di lite familiare, anche non caratterizzata da violenza fisica, hanno immediatamente proceduto al ritiro cautelare delle armi. “La vicenda dimostra, ancora una volta – si legge nella nota stampa inviata dalla Questura di Perugia - l’importanza di una corretta comunicazione tra cittadino e Polizia di Stato, che - anche nei casi di lite domestica - consente di affrontare in maniera efficace e puntuale ogni situazione che altrimenti potrebbe rischiare di aggravarsi e degenerare”.

