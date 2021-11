Perugia, Rudy Guede potrebbe tornare subito libero. Chiesto un nuovo sconto di pena, attesa per la decisione del magistrato di sorveglianza

22 novembre 2021 a

Rudy Guede vuole uscire prima possibile dal carcere. L'unico condannato per l'omicidio di Meredith Kercher, ha chiesto di avere altri 45 giorni di sconto sulla pena e c'è attesa per la decisione del magistrato di sorveglianza. Il fine pena è previsto per il 4 gennaio e se l'istanza verrà accettata, Guede tornerà subito libero, visto che lo sconto di pena anticiperebbe l'uscita dal carcere al 20 novembre, data già superata a livello temporale. E' stato il suo legale, l'avvocato Fabrizio Ballarini, a confermare la notizia all'Agenzia Ansa.

Attualmente Rudy Guede è affidato ai servizi sociali e ha già ottenuto mille e 100 giorni di sconto rispetto ad una pena di sedici anni che gli era stata inflitta con il rito abbreviato. Della vicenda è tornata a parlare anche Amanda Knox che in appello è stata assolta insieme a Raffaele Sollecito. L'americana ha ancora ribadito che a suo avviso ci sono tutti gli elementi per capire cosa è accaduto quella notte, elementi che portano proprio a Rudy Guede. A suo avviso non ci sono invece prove che collegano lei e Sollecito all'omicidio. Dichiarazioni rilasciate a Le Iene. "So che ha ucciso Meredith - ha aggiunto ancora - e so che lui non ammette di averlo fatto e che punta il dito contro di me e Raffaele. Lui era un uomo armato contro una donna senza armi, non deve essere per forza più complicato di così".

Anche Amanda Knox e Raffaele Sollecito erano stati accusati del delitto della studentessa inglese, compiuto a Perugia 14 anni fa, ma poi sono stati definitivamente assolti. Dopo avere scontato 13 dei 16 anni di reclusione ai quali è stato condannato, Guede ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali. Adesso potrebbe tornare libero. La sua scarcerazione chiuderebbe definitivamente una vicenda che per anni è stata al centro dell'attenzione mediatica e che ha letteralmente sconvolto la vita di Perugia e dell'Umbria.

