Grande Fratello Vip, stasera in tv 22 novembre su Canale5 due nuovi concorrenti: chi sono

Colpo di scena al Grande Fratello Vip 6: dopo le indiscrezioni sono arrivate anche le conferme ufficiali, entreranno nuovi concorrenti nella casa più spiata d'Italia. Saranno 10 gli ingressi, frazionati in più settimane, nel reality in onda ogni lunedì e venerdì su Canale5. Nella puntata di oggi, 22 novembre 2021, saranno due: Patrizia Pellegrino e Maria Monsè. Due personalità forti, che sicuramente metteranno pepe dentro la casa.

Ad annunciarlo è stato proprio Signorini. E chissà che proprio tra i nuovi concorrenti non si nasconda chi riuscirà ad arrivare alle battute finali di questa sesta edizione che terminerà soltanto il prossimo marzo 2022. L'altra sorpresa riguarda il televoto settimanale: sono tre i concorrenti che sono in nomination e sottoposti al giudizio del pubblico da casa. Trattasi di Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Carmen Russo che non saranno eliminati, uno di loro infatti sarà il prescelto per ottenere l'immunità.

Ma torniamo ai nuovi concorrenti. Chi saranno gli altri vipponi oltre a Pellegrino e Monsé? Le indiscrezioni portano a Nathalie Caldonazzo, che dovrebbe invece varcare la porta rossa appena si sarà liberata dall’impegno teatrale Parlami d’amore. Il settimanale Oggi aveva fatto anche il nome di Valeria Marini, mentre sarebbe tramontata l’ipotesi dell’ex di Temptation Island Antonella Fiordelisi. Si fanno poi i nomi di due giovani di Uomini e Donne: Giulia Cavaglià, prima corteggiatrice e poi tronista, e Giulio Raselli, che è stato la “non scelta” proprio dell’influencer e poi è diventato tronista del programma di Maria De Filippi. Voci anche su Valentina Nalli Augusti.

