Magione, schianto sul raccordo: un morto e un ferito

Ancora un drammatico incidente sul raccordo Perugia-Bettolle. Nella serata di domenica 21 novembre, poco prima dell'uscita per Magione in direzione Siena, due auto sono rimaste coinvolte nell' incidente , che tra l'altro ha determinato la chiusura temporanea del raccordo. Il traffico è stato deviato nella viabilità interna, vista l'ora non ci sono stati particolari disagi prima che la situazione tornasse alla normalità. Una delle due auto coinvolte si è ribaltata ed è finita al centro della carreggiata.

Pesantissimo il bilancio: è morto il conducente di una delle due auto, un 37enne tunisino mentre ne avrà per 30 giorni il passeggero, di nazionalità marocchina rimasto ferito e soccorso da un equipaggio del 118 che lo ha trasportato al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il referto parla di politraumi.

Sul posto dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia, la polizia stradale e appunto il 118. Gli agenti della stradale, oltre ai rilievi, hanno gestito la viabilità.

