Perugia, quattro focolai Covid in una scuola. Torna la didattica a distanza. Forse tampone per tutti i residenti del quartiere

Quattro focolai di Covid in una scuola di Perugia. Si torna alla didattica a distanza. "A seguito della rilevazione di 4 cluster di positività in altrettante classi della scuola primaria Trancanelli nella frazione di Cenerente del Comune di Perugia - spiega un comunicato dell'Aun - l'Usl 1 oltre a porre in quarantena le classi, per un totale di 33 soggetti positivi di cui 2 docenti, ha disposto la chiusura della sede e la sospensione delle attività didattiche in presenza fino a lunedì 29 novembre compreso".

"Durante il periodo di sospensione dell'attività in presenza - si legge nella nota - naturalmente, potrà essere attivata la didattica a distanza. Prima della ripresa dell'attività l'Usl 1 ha disposto che sarà necessario provvedere ad una sanificazione straordinaria di tutti i locali dell’intero istituto".

La Regione accelera sui vaccini, si parte con la terza dose per gli over 40

L’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, spiega che "la Regione sta valutando la possibilità di effettuare uno screening della popolazione residente nel territorio dove si trova la scuola per allargare il testing e verificare la circolazione virale. Lo studio della diffusione del virus infatti – sottolinea Coletto - indirizza le strategie di contenimento. A tal fine, è stata convocata una riunione con il Nucleo epidemiologico".

