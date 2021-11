Terni, difendono le donne: due uomini feriti a pugni e cinghiate di notte in pieno centro

Giorgio Palenga 22 novembre 2021 a

Sono finiti all'ospedale Santa Maria di Terni, uno per un pugno in pieno viso, l’altro per una cinghiata. In entrambi i casi, si è trattato di episodi di violenza nati per un intervento in difesa di una donna, nel primo caso un’amica, nel secondo una ragazza che stava litigando furiosamente con quello che, presumibilmente, era il suo compagno.

E' stata una notte di sangue, quella tra sabato 20 e domenica 21 novembre 2021 a Terni. Il primo episodio è avvenuto intorno alle 23 nella zona di piazza Valnerina. Un uomo di circa 60 anni stava parlando con una sua più giovane amica, la quale ha alle spalle una storia di alcuni anni con un ex il quale, a quanto pare, non vuole rassegnarsi.

E’ stato proprio l’ex a cercare di avvicinarla, dopo che per tutta la serata le aveva inviato una gran quantità di messaggi. L’amico della ragazza è così intervenuto, invitando l’ex fidanzato a lasciarla perdere, ma per tutta risposta ha ricevuto un pugno in faccia. A quel punto la persona colpita ha avvisato le forze dell’ordine e, in breve, sono arrivati sul posto sia la polizia che i carabinieri. Il 60enne è così ricorso alle cure del pronto soccorso del Santa Maria dove è stato giudicato guaribile in cinque giorni. In giornata sporgerà denuncia.

Poco dopo le 2 di notte, invece, i carabinieri sono stati chiamati per una lite furibonda tra una coppia, in piazza del Mercato. In difesa della donna è intervenuto un terzo uomo e ne sarebbe scaturita una rissa a colpi di cinghiate. Uno dei contendenti ha riportato una ferita alla testa e poi è iniziato un inseguimento lungo corso Tacito e via Goldoni tra i due venuti alle mani. I carabinieri hanno placato gli animi, identificando le persone coinvolte. In base alle eventuali lesioni riportate si vedrà se aprire d’ufficio un’indagine, a meno che qualcuno dei contendenti non sporga anche in questo caso denuncia.

