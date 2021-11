Covid, in Umbria ancora due morti. I nuovi contagi sono 97. Tutti i dati comune per comune

21 novembre 2021 a

a

a

Purtroppo in Umbria aumentano i decessi causati dal Covid. Ancora due morti che portano il totale da inizio pandemia a 1,478. Stando ai dati diffusi dalla Regione e relativi alle ultime 24 ore, i ricoveri restano 53, due in meno in terapia intensiva (ora cinque). I nuovi contagi sono 97 e gli attualmente positivi salgono a 1.656, undici in più della precedente rilevazione, visto che sono state certificate 84 guarigioni. Complessivamente sono 66.866 i contagi dall'inizio della pandemia, mentre 63.732 è il dato totale dei cittadini che hanno superato l'incubo. Attualmente sono in isolamento 1.603 persone.

Terza dose, in Umbria 3.400 prenotazioni in 24 ore per la fascia 40-59 anni. Somministrazioni dal 22 novembre

I dati dell'ultimo bollettino sono figli dell'analisi di 9.218 test antigenici e 1.790 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari allo 0.88 per cento (sabato era stato 1,06). Questa la situazione dei contagi comune per comune: Perugia 275, Foligno 243, Terni 188, Spoleto 109, Assisi 84, fuori regione 72, Gubbio 39, Bastia Umbra 36, Gualdo Cattanep 35, Città di Castello 32, Trevi e Orvieto 29, Marsciano e Corciano 28, Giano dell’Umbria 25, Todi, Massa Martana e Magione 23, Amelia 22, Gualdo Tadino e Campello sul Clitunno 21, Spello 18, Umbertide, San Gemini e Montefalco 15, Narni 14, Arrone 13, Nocera Umbra 12, Bettona 11, Torgiano, Norcia e Deruta 10, San Giustino 9, Montegabbione, Montecastrilli e Bevagna 8, Stroncone e Città della Pieve 7, Pietralunga, Panicale, Fabro, Castiglione del Lago e Acquasparta 6, Ferentillo e Cannara 5, Tuoro sul Trasimeno, Monte Castello di Vibio e Fratta Todina 4, San Venanzo, Porano e Castel Ritaldi 3, Passignano sul Trasimeno, Paciano, Castel Giorgio e Cascia 2, Sellano, Scheggino, Pena in Teverina, Otricoli, Montone, Montecchio, Guardea, Giove, Ficulle, Costacciaro, Citerna e Castel Viscardo 1.

Appello di Costa ai tifosi: "Indossate le mascherine anche allo stadio. E subito la terza dose"

Intanto prosegue la campagna vaccinale. Sono 2.951 gli umbri che hanno ricevuto la terza dose nell'ultimo giorno. Complessivamente 77.968, percentuale del 9,67%. La prima dose di vaccino anti Covid è stata somministrata nelle ultime 24 ore ad altri 327 cittadini, che portano il totale a 692.021, pari all'85,69% dei residenti vaccinabili. Il ciclo vaccinale è stato completato da 680.299 persone che rappresentano l'84.21 degli aventi diritto.

Il tampone può creare danni al cervello? I rischi che non si corrono. Il vero allarme per gli esami veloci: spesso l'esito è sbagliato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.