Perugia, non si ferma all'alt e scatta l'inseguimento: denunciato per guida sotto l'effetto di stupefacenti

Non si ferma all'alt della polizia e scatta un inseguimento da film. Con l'auto (di grossa cilindrata) del fuggitivo che alla fine, tallonata dalla volante, si ribalta. Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto l'effetto di stupefacenti un 27 albanese. Aveva anche la patente revocata. E' avvenuto intorno alle 4 di notte, zona San Martino in Campo. Gli agenti stavano effettuando controlli nell'ambito della prevenzione dei furti nelle case. Alla vista delle divise il 27enne, che andava verso Perugia, inverte la marcia e accelera. Inizia l'inseguimento. Giunti in prossimità della rotatoria di San Nicolò di Celle, l’autista della vettura inseguita "ha perso il controllo dell’auto ed è andato ad urtare contro un new jersey, riportando diversi danni al veicolo che lo hanno costretto a fermarsi", è riportato in una nota della questura.

Gli agenti sono scesi dall’auto per andare ad identificare il soggetto e verificare le sue condizioni di salute; tuttavia, all’improvviso e nonostante i danni riportati dal veicolo, l’auto è ripartita a folle velocità verso la strada provinciale “375”. Gli Agenti, quindi, prima che l’uomo potesse far perdere le proprie tracce, sono risaliti velocemente sul mezzo di servizio e si sono rimessi all’inseguimento dell’auto in fuga.

La folle corsa è durata però pochi minuti, l’uomo, infatti, tallonato dalla volante, ha perso nuovamente il controllo del veicolo che, questa volta, si ribaltava sulla carreggiata rendendo impossibile una nuova fuga.

I poliziotti, a quel punto, hanno avvertito immediatamente la sala operativa che ha inviato sul posto il personale del 118 e i vigili del fuoco per i primi soccorsi; il ventisettenne, accompagnato al in codice giallo per le cure del caso, è stato denunciato a in stato di libertà per i reati di resistenza, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (il giovane si è rifiutato di sottoporsi ai tossicologici) e guida con patente revocata.

