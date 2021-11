Terni, divieto di manifestazioni contro vaccini e green pass: ecco le zone dove non si potrà protestare

20 novembre 2021 a

Divieto di manifestazioni di protesta contro vaccini e green pass, dopo la direttiva in proposito del ministero dell’interno del 10 novembre 2021. A Terni, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, Emilio Dario Sensi, si è riunito la mattina di giovedì 18 novembre 2021 per individuare quelle aree dove non sono più consentire manifestazioni, “pur preservando in ogni caso - si legge in una nota - il diritto costituzionalmente garantito di riunirsi e di manifestare liberamente in ogni altro luogo pubblico”.

Erano presenti i rappresentanti delle forze dell’ordine (questore, vice comandante provinciale dei carabinieri e comandante della guardia di finanza), e i rappresentanti dei Comuni di Terni, Orvieto, Narni, Amelia.

“Nel corso dell’incontro – si legge in una nota della Prefettura – sono state esaminate le misure da adottare al fine di dare attuazione alla direttiva con la quale il ministro dell’Interno, in relazione alle frequenti manifestazioni di protesta e di contestazione sull’intero territorio nazionale avverso le misure di contenimento del contagio da Covid-19 (introduzione del green pass e promozione della campagna vaccinale), in taluni casi, causa di gravi criticità, sia sul piano dell’ordine e della sicurezza pubblica che su quello del libero esercizio di altri diritti costituzionalmente garantiti, ha dettato alcune apposite indicazioni preordinate ad assicurare che lo svolgimento di tali eventi avvenga nell’equilibrato contemperamento dei vari diritti ed interessi in gioco”.

A Terni, così, manifestazioni vietate alla stazione; in piazza Dante; viale della Stazione; piazza Tacito; aree sensibili vicino ai i siti di vaccinazione/tamponi (piazzale Bosco, piazzale Rivoluzione Francese, viale Bramante, ecc.); aree e zone del centro storico.

Ad Orvieto, invece, proteste off limits in piazza della Repubblica; piazza Duomo; piazza del Popolo.

Ancora, Narni divieto nel centro storico in piazza Garibaldi, piazza Cavour, largo San Francesco, via Garibaldi, piazza dei Priori, piazza Pozzo della Comunità, piazza Alberti, piazza I. Germani, piazza Trento, via Mazzini, via Gattamelata, via C. F. Ferruccio, via A. Saffi, via XX Settembre, via Vittorio Emanuele; allo scalo: via del Parco, parco Donatelli, piazza Rossellini, piazzale antistante la scuola Valli, via dei Garofani, via della Libertà e vie limitrofe, piazza V. De Sica, parcheggi antistanti gli istituti Gandhi e I.T.E e aree destinate a parcheggio comprese tra via della Libertà e via Tuderte.

Infine ad Amelia niente manifestazioni in piazza Matteotti.

