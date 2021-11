Covid in Umbria, già aperte le prenotazioni per la terza dose agli over 40: iniezioni per 18 mila

Alessandro Antonini 20 novembre 2021 a

a

a

Sono state aperte ieri le prenotazioni per la terza dose di vaccino anti covid nella fascia 40-59 anni, con avvio delle somministrazioni a partire da lunedì prossimo. La Regione Umbria ha recepito la circolare del commissario nazionale anti Covid, Francesco Paolo Figliuolo, che anticipa al 22 novembre la campagna “booster” nella fascia d’età al momento più giovane. Anche senza aver ricevuto l’sms di preavviso è già possibile prenotare la terza dose per gli over 40 che hanno superato i sei mesi dalla seconda iniezione. Il piano di Palazzo Donini - che prevedeva la partenza delle somministrazioni dal 1 dicembre - è stato modificato in corsa. Nel giro di 24 ore.

Per prenotare basta andare su https://vaccinocovid.regione.umbria.it, digitare la richiesta per la terza dose e fornire il proprio codice fiscale. Poi verrà richiesto un numero di cellulare: una volta compilato il campo, si riceverà un sms con un codice di verifica composto da una serie di numeri. Una volta, si apre la finestra con gli hub vaccinali disponibili, date ed orari da scegliere. A ieri, per il 22 novembre in alcuni punti vaccinali in particolari orari c’era già il tutto esaurito per la fascia 40-49 anni. Alla scorsa settimana erano 11 mila quelli che avevano già maturato i 180 giorni dal secondo ciclo. La platea complessiva è di 209 mila persone.

Umbria, isolati i primi casi della nuova variante Delta plus. Dieci i campioni positivi



Scatta sempre lunedì, in anticipo di 9 giorni sulla tabella di marcia, l’accordo raggiunto tra la Regione e le associazioni delle farmacie pubbliche comunali e delle 120 private convenzionate: le farmacie aderenti garantiranno la somministrazione delle dosi aggiuntive con vaccino Pfizer, agli over 40 (esclusi i soggetti fragili) sempre che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da almeno 6 mesi.

Questo va di pari passo con la somministrazione della prima e della seconda dose agli over 18, sia nelle farmacie che nei 22 hub vaccinali distribuiti sul territorio. Va avanti anche l’immunizzazione booster per gli over 60 e i sanitari. I 750 medici di base hanno iniziato da lunedì anche la campagna a domicilio per i non deambulabili. I fragili - stando ai dati forniti dalla Regione - sono già stati coperti al 100%.

Pandemia in Umbria, si registra un altro decesso. E' un over 60 non vaccinato



L’Umbria in questa particolare fascia è tra le prime cinque regioni insieme a Sicilia, Piemonte, Molise e Campania. Ma c’è da fare. Stando ai dati della scorsa settimana, la percentuale di adesione alla terza dose di tutti gli aventi diritto (superati i sei mesi dalla seconda iniezione) in Umbria era intorno al 50%. Su 21 mila sanitari, se ne erano vaccinati in 11 mila.

Covid, piano per la terza dose agli over 40: sms per 209 mila umbri, iniezioni anche in farmacia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.