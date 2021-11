Francesca Cesarini, chi è l'atleta campionessa mondiale di pole dance senza le mani e una gamba. L'incontro con Bebe Vio

19 novembre 2021 a

Il primo sogno di Francesca Cesarini era già diventato realtà: diventare campionessa mondiale di pole dance nella categoria riservata agli atleti paralimpici. Poi ha coronato il secondo. E stasera Le Iene (italia 1) lo racconteranno: l'incontro con Bebe Vio, punto di riferimento e mostro sacro degli atleti paralimpici. Francesca ha solo 15 anni, è di Magione, in provincia di Perugia. Quest'anno i campionati mondiali si sono tenuti in video collegamento, vista l'emergenza sanitaria a causa del Covid. Gli atleti si sono esibiti in streaming dalle palestre dove si allenano e nella Para pole l'umbra ha dominato. La quindicenne, che si allena nella palestra Iron Fit di Perugia con la Plume Academy e l’istruttrice Elena Imbrogno, ha sbaragliato il campo e conquistato il primo posto.

Nei mesi scorsi è stato un servizio di Umbria24.it a raccontare la giovane ginnasta che ora può sfoggiare il titolo di campionessa iridata. Fabrizio Troccoli l'ha incontrata durante un allenamento e ha poi raccontato, oltre alla sua storia, anche le emozioni che si provano nel conoscere una ragazza destinata a diventare famosa, come sta accadendo. La pole dance non ha niente a che fare con la lap dance. E' la ginnastica acrobatica alla pertica e richiede grande forza ed uno spiccato senso di equilibrio.

E' già molto complicato per chi dispone di un fisico integro, figuriamoci per una adolescente che non può utilizzare una gamba e le mani. Ma Francesca Cesarini è letteralmente un fenomeno e lascia con il fiato sospeso chi assiste ai suoi incredibili numeri. E' sufficiente guardare il video di una sua esibizione per capire di essere davanti ad una campionessa. Dopo aver centrato il titolo mondiale, Francesca Cesarini ha coronato anche il suo secondo sogno: ha conosciuto ed abbracciato Bebe Vio, a Milano. E' stato il programma de Le Iene a organizzare l'incontro, dopo che Matteo Viviani aveva incontrato la stessa Francesca. Una storia bella e commovente raccontata nella puntata di questa sera, venerdì 19 novembre, su Italia 1.

