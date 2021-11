L'oroscopo del Corriere di oggi, sabato 20 novembre 2021. Amore, salute e soldi: le previsioni per tutti i segni

19 novembre 2021 a

a

a

Le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'oroscopo del Corriere per il giorno di oggi, sabato 20 novembre.

ARIETE: Un incontro inaspettato vi cambierà la giornata in meglio. E se fosse quella storia d’amore in cui da tempo state sperando? Unico imperativo: carpe diem.

TORO: È un po' di tempo che vi trascinate nella stessa routine. Dovete reagire per ritrovare il gusto di fare le cose, magari fate un passo indietro.

GEMELLI: Se vi conoscete almeno un pochino, sapete che il vostro cattivo umore è legato a un litigio che non avete ancora chiarito, parlatene.

Blanca, la nuova serie. Tutti i segreti della fiction di Rai 1. Attori protagonisti e anticipazioni



CANCRO: I vostri occhi brillano di luce propria. La vostra felicità è così evidente che strappate sorrisi spontanei anche a chi non è così fortunato come voi.

LEONE: Una bella notizia in serbo per i nati nella prima decade di agosto. La vostra scombussolata vita sentimentale vedrà, finalmente, una fase di pace.

VERGINE: Non lasciatevi turbare lo spirito da alcune piccole grane economiche. I soldi, è vero possono aiutare, ma non sono tutto nella vita e voi lo sapete bene.

BILANCIA: È un periodo molto particolare per voi. Tanti pensieri affollano la vostra mente. Non lasciatevi sopraffare, con calma e pazienza tutto si affronta.

Conte, siluro a Renzi: "Confronto tv con lui? Non faccio pagliacciate". Poi lo prende in giro sui sondaggi | Video



SCORPIONE: Se il cuore vi suggerisce di non impegnarvi nella relazione che avete iniziato, forse non dovreste lasciarvi trascinare dall’entusiasmo.

SAGITTARIO: Se il lavoro è ciò in cui ora sentite di voler concentrare le vostre forze non permettete ad altri di giudicarvi. Seguite solo il vostro istinto.

CAPRICORNO: Una notizia inattesa vi farà sfoderare un sorriso a trentadue denti. Non siate però pesanti se altri non condividono il vostro stesso stato d’animo.

ACQUARIO: State contando i giorni che vi mancano alle tanto meritate ferie. Non lasciate però che la voglia di riposare rovini il buon lavoro fatto finora.

PESCI: Vi siete finalmente tolti un peso dalla coscienza che da troppo tempo vi tormentava, gioite di questo momento aprendovi con le persone più vicine.

Insulti no vax contro Selvaggia Lucarelli: "Quando morirai farò una festa. Lei, Formigli, Burioni e Bassetti siete assassini" | I messaggi vocali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.