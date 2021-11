Trovato morto in casa, accanto a lui la cagnolina: la tragica scoperta della sorella

19 novembre 2021 a

Drammatica scoperta nella mattinata di giovedì 18 novembre nel centro storico di Umbertide. Un uomo di 54 anni è stato ritrovato morto nella sua abitazione di via Grilli. Dell'uomo non si avevano più notizie da due giorni. Giovedì mattina la sorella si è recata nell'abitazione del 54enne dove ha fatto la tragica scoperta. L'uomo era deceduto nel sonno e a vegliarlo era presente la sua fedele cagnolina.

Una volta lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari del 118. All'interno della casa dove abitava il 54enne non sono stati trovate tracce di violenza o altri indizi che potessero in qualche modo dare direttamente una spiegazione al decesso. La salma è stata trasferita all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia dalla quale si attendono responsi sulla causa della morte.

Oltre alla sorella, l’uomo lascia anche una figlia. Il 54enne era molto conosciuto in città e in molti ricordano il suo essere alla mano, soprattutto nel corso delle sue passeggiate con la sua amica a quattro zampe per eccellenza. Tanti sono stati i messaggi di cordoglio, di ricordo e di affetto scritti in sua memoria sui vari social network dai numerosi amici e conoscenti. Nelle prossime ore il pubblico ministero di turno darà mandato al medico legale di effettuare l’autopsia, solo al termine della quale i familiari potranno procedere con le esequie funebri. Commuove la morte improvvisa del 54enne e l’assoluta fedeltà della cagnolina, rimasta con lui fino all’ultimo.

