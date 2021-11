Sanitopoli in Umbria, Consiglio di Stato conferma la linea delle difese: "Le prove per disabili non sono concorsi"

Alessandro Antonini 19 novembre 2021 a

Le prove selettive per le categorie protette (disabili) in sanità? Non sono concorsi, ma solo test attitudinali. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con una sentenza dell’11 novembre scorso. Ribaltando il Tar del Lazio. Al centro il ricorso di alcuni concorrenti alla prova dell’Usl Umbria 2 del 2015 e il contro ricorso di altri che hanno partecipato (difesi da Antonio Bartolini e Andrea Pensi). Ebbene secondo il Consiglio di Stato, la procedura in questione, con prova scritta e colloquio, “ha niente altro che la natura di prove attitudinali finalizzate ad accertare l’idoneità professionale dei partecipanti rispetto alle mansioni da assegnare. esse sfuggono al regime tipico delle selezioni concorsuali e alla cognizione del giudice amministrativo”.

Il contenzioso è stato così rimandato al giudice del lavoro. Il pronunciamento del Consiglio di Stato viene letto come la conferma delle tesi delle difese nel maxi processo Concorsopoli, dove vengono contestati reati di rivelazione e falso anche in queste prove. Nicola Pepe, avvocato dell’ex presidente della giunta regionale Catiuscia Marini, raggiunto dal Corriere per un commento, dopo la dovuta premessa (“Catiuscia Marini è totalmente estranea ai fatti dell’imputazione”), spiega che la sentenza firmata dal presidente Michele Corradino costituisce a suo modo di vedere “ un autorevole vaglio, da parte dell’organo di legittimità, di quello che abbiamo sempre sostenuto. Le assunzioni al lavoro di soggetti inabili si basa su schemi normativi speciali e la qualificazione della procedura di selezione, per le fasce protette, è su base idoneativa e quindi priva di quel carattere concorsuale ancorato alla competitività. Ma soprattutto la natura di queste procedure non muta in base alle scelte, anche autovincolanti, che la pubblica amministrazione intenderà eventualmente assumere. In pratica si tratta di stabilire la idoneità del soggetto a ricoprire una prestazione lavorativa.

Mi spiego meglio: se un ipovedente può essere assolutamente idoneo a svolgere il ruolo di centralinista, ciò può non valere per altre mansioni. Sarebbe eccentrico, rispetto al sistema normativo ed alla volontà del legislatore, pensare di sottoporre a procedura competitiva i soggetti appartenenti alle fasce protette. Il principio è quello dell’inclusione, non della competitività”.

