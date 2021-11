Perugia, furti in casa a San Vetturino: i residenti assoldano i vigilantes

19 novembre 2021 a

a

a

Furti nelle case, l’allarme si sposta a San Vetturino. Mercoledì tra le 18 e le 21 è stato segnalato un furto e un tentato furto nella stessa zona, in via del Luschieto. Lo fa sapere il presidente del consorzio di vigilanza del quartiere, Gerardo Calvio. “Un primo furto è avvenuto intorno alle 18 “, spiega Calvio, “il proprietario era uscito per pochi minuti e al suo ritorno ha trovato l’abitazione violata. E depredata. Poco dopo stessa dinamica in un’abitazione distante poco lontano. In questo caso i proprietari sono tornati in tempo e hanno visto fuggire i ladri. Erano tre. Ma i malviventi hanno avuto il tempo di danneggiate l’immobile. Finestre rotte, infissi e sistemi di allarme forzati. Sono stati calcolati danni per 10 mila euro”, spiega il residente. “Ho anche verificato che è stata utilizzata una mazza che era stata portata via proprio da casa mia”, continua il presidente dell’associazione.

Spara e mette in fuga ladro, vicini: “Merita un premio anziché il sequestro dei fucili”



I residenti a San Vetturino ormai da tempo si sono autotassati e hanno siglato un contratto con una società di sicurezza, la Vigilanza umbra, che effettua giornalmente perlustrazioni su turni di sei ore. Ma stando agli ultimi colpi serve ricalibrare il servizio.

“Per l’estate i controlli era no stati predisposti tra le 20 e le 4 di notte mentre ora con il cambio di orario contiamo di adottare l’orario 18-14. Anche perché i malviventi hanno anticipato i loro raid”. A San Vetturino - come in altre zone della città - sono state create chat whatsapp proprio per scambiarsi informazioni sul fronte sicurezza. Nei giorni scorsi furti in serie nelle case erano stati segnalati anche a San Mariano di Corciano.

Monte Malbe, ladri svaligiano casa di un anziano malato bloccato al letto con l'ossigeno

In quel caso il sindaco della città, Cristina Betti, aveva scritto al prefetto chiedendo più uomini per effettuare i controlli.

Colpi dei ladri sono stati denunciati anche nella Media Valle del Tevere, tra Marsciano e Deruta.

Furti a Monte Malbe, nuova testimonianza: "Ho visto i ladri correre sul mio giardino"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.