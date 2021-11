Attigliano, vinti 50mila euro al 10eLotto: è una cliente del bar tabaccheria Faziani

Chiara Rossi 18 novembre 2021 a

a

a

Gran bella vincita al gioco 10eLotto ad Attigliano. Al bar tabaccheria Faziani, che si trova alla stazione ferroviaria, una donna, residente in città, ha infatti vinto 50mila euro. La signora, del posto e conosciuta dai proprietari del bar, ha giocato una schedina precompilata con i numeri attraverso i quali aveva tentato la fortuna anche nei giorni precedenti, non ottenendo il risultato sperato che invece è arrivato a sorpresa e tra la contentezza generale, lunedì.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 16 novembre 2021

Dal bar raccontano che quando hanno “passato” la scheda è risultata una vincita chiamata in gergo non trattabile, che significa che la somma è troppo alta per essere pagata direttamente dalla tabaccheria. La donna è rimasta molto spaesata quando ha capito di aver vinto molti soldi, risultati poi essere addirittura 50mila euro, una somma ben oltre ogni rosea aspettativa.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 13 novembre 2021

“Ci ha fatto un immenso piacere che sia stata proprio la signora, che conosciamo bene, a vincere il sostanzioso premio al gioco. Una vincita del genere è la più alta che abbiamo avuto nella nostra attività, almeno per quello che sappiamo e questo ci rende davvero molto felici. E’ senza dubbio una gran bella notizia” hanno spiegato dal bar.

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi mercoledì 17 novembre 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.