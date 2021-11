Terni, picchia il compagno e aggredisce i carabinieri. Donna denunciata per maltrattamenti in famiglia

17 novembre 2021 a

I carabinieri della sezione radiomobile di Terni hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, una donna venezuelana di 35 anni, domiciliata a Terni, già nota alle forze dell’ordine, che durante la sera di lunedì 15 novembre aveva avuto una furiosa lite all'interno della propria abitazione con il compagno di 55 anni.

L’uomo è stato picchiato mentre i militari intervenuti per sedare la lite sono stati spintonati dalla donna che ha cercato di colpirli più volte con calci e pugni, tanto da indurli a richiedere l'intervento dei sanitari del 118 e della guardia medica per riportarla alla calma. Ancora da accertare le cause che hanno causato la lite furibonda tra la donna e il suo compagno. Le indagini dei carabinieri sono in corso per accertare i fatti con la massima esattezza.

Sono già stati sentiti alcuni testimoni, ma sul caso c'è il massimo riserbo da parte degli inquirenti. Ad Amelia, invece, i militari dell’aliquota operativa del Norm hanno segnalato alla Prefettura di Terni un ragazzo di 21 anni, residente a Narni, incensurato: il giovane è stato trovato in possesso di uno spinello pronto per essere fumato contenente hashish che è stato sottoposto a sequestro; sempre ad Amelia, gli stessi carabinieri hanno proceduto all’arresto di: un giovane di origini romane di 24 anni, in ottemperanza ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria, che sospendeva la misura degli arresti domiciliari che stava scontando in una locale comunità di recupero per reati contro l’assistenza familiare. Infine ad Amelia i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Terni uno studente di 19 anni di origini narnesi e residente ad Amelia, trovato in possesso di grammi 0,25 circa di hashish, sottoposti a sequestro. Intanto i controlli antidroga proseguiranno a ritmo serrato anche nel corso dei prossimi giorni.

