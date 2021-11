Spoleto, commerciante arrestato per spaccio di cocaina: trovate 120 dosi  

Chiara Fabrizi 18 novembre 2021 a

Commerciante di 53 anni arrestato e portato in carcere per spaccio di cocaina. E’ in attesa di comparire davanti al gip, l’uomo arrestato lunedì notte dagli investigatori del commissariato che hanno compiuto un blitz nella sua abitazione, trovando un etto di cocaina suddiviso in 120 dosi pronte per essere vendute e anche 1.800 euro in contanti, prevalentemente in banconote da 50 euro considerate provento di spaccio. Ben più elevato il valore della cocaina che, se piazzata al dettaglio, come la raffica di piccoli involucri fa supporre, avrebbe potuto fruttare fino a 10 mila euro.

Le indagini a carico del commerciante, che risulta titolare di un’attività ludica e sportiva nella prima periferia di Spoleto, sono iniziate ormai da alcuni mesi dopo che gli uomini del vice questore Claudio Giugliano, impegnati in borghese in servizi antidroga e di controllo del territorio, lo hanno notato compiere una serie di operazioni sospette in diverse zone considerate “sensibili” della città.

Da qui la decisione di pedinarlo per monitorarne gli spostamenti fino a quando, lunedì scorso, gli agenti non hanno assistito a uno scambio di denaro, con il cinquantatreenne che avrebbe incassato una piccola somma considerata il pagamento di una precedente cessione di cocaina. A quel punto i poliziotti hanno deciso di fermarlo e di estendere il controllo alla sua abitazione e ad altri locali a lui in uso.

Le perquisizioni hanno confermato i sospetti degli investigatori del commissariato, perché in uno dei suoi domicili è stata trovata una busta contenente 120 piccoli involucri all’interno dei quali era stata confezionata una dose di polvere bianca da 0,8 o 0,9 grammi. In questo senso, la cocaina complessivamente sequestrata è di poco superiore a un etto, mentre ben più pesante è la sostanza da taglio che è stata trovata nell’appartamento del commerciante e inviata in laboratorio per accertarne la tipologia. Sequestrati anche i 1.800 euro trovati in casa, il bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Secondo l'ipotesi investigativa, comunque, l'uomo utilizzava l'attività commerciale come copertura per lo spaccio e proprio grazie al negozio era riuscito a organizzare un discreto giro di cocaina. Il commerciante, già noto alle forze di polizia, è stato quindi arrestato per spaccio di droga e portato in carcere a Maiano dove si trovava fino a ieri in attesa di comparire davanti al giudice per l'indagine preliminare che potrà confermare la reclusione o alleggerire la misura cautelare.

