Perugia, ancora abusivi a Fontivegge. Denunciato straniero per droga

Fontivegge si conferma la zona calda della città. Anche ieri polizia di Stato e polizia locale hanno effettuato controlli su alcuni immobili della stazione. Insieme agli agenti della questura anche il personale del nucleo decoro urbano di Fontivegge. In via Settevalli 22 è stato individuato un ucraino per cui si procederà con una denuncia per detenzione ai fini di spaccio e ricettazione di sostanze stupefacenti. Gli sono stati sequestrati eroina e metadone.

E’ risultato anche destinatario di un provvedimento di espulsione non ottemperato. Intanto i cittadini segnalano l’ennesimo accesso abusivo nel palazzo disabitato di via Oddi Sforza. sarebbe il terzo in meno di un mese, dopo due interventi della polizia locale. “Ci giunge nuovamente notizia da abitanti della zona - fa sapere Giulietto Albioni di Progetto Fontivegge - che nella famigerata palazzina di via Oddi Sforza, a pochi giorni dall'intervento del comune, sono state notate ancora presenze di individui di probabile etnia extracomunitaria. Gradiremmo sapere per quale motivo non si è provveduto a murare completamente e definitivamente tutti i piani dell'edificio”.

Domani previsto l’ennesimo sopralluogo della polizia locale con il cantiere comunale.

