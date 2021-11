Foligno, affidato in prova ai servizi sociali non rispetta le disposizioni: arrestato 29enne

Susanna Minelli 18 novembre 2021 a

a

a

Affidato in prova ai servizi sociali non rispetta le regole e finisce in carcere. Protagonista un giovane di 29 anni.Nelle ultime settimane gli uomini del Commissariato di Foligno hanno intensificato l’attività di monitoraggio delle persone ristrette agli arresti domiciliari, nonché di quelle sottoposte al regime della detenzione domiciliare o alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Si tratta di controlli che vengono effettuati quasi sempre in orario serale o notturno, al fine specifico di verificare se quei soggetti ai quali attualmente viene applicato un regime più benevolo della detenzione carceraria rispettano le relative prescrizioni e dimostrano quindi di meritare tale beneficio.

Torna ordinanza antismog, stop parziale alla circolazione domenica e lunedì

Così, attraverso un’azione mirata, sono state passate in rassegna in breve tempo alcune decine di posizioni. Nella grande maggioranza dei casi non sono state rilevate irregolarità; tuttavia, nelle maglie dei controlli della Polizia è finito un 29enne, con precedenti per reati di droga, che era sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Cinque furti in una settimana

Tra le principali prescrizioni che il giovane avrebbe dovuto rispettare c’era quella di rimanere nella propria abitazione di Foligno in orario serale e notturno. Malgrado ciò, in un’occasione i poliziotti lo hanno sorpreso in strada insieme ad alcuni amici, mentre in altre non lo hanno trovato a casa, senza che il giovane fosse in grado di dare una valida giustificazione. Le violazioni sono state segnalate dal commissariato al magistrato di sorveglianza, il quale, preso atto del comportamento del 29enne, ha disposto la sospensione dell’affidamento ai servizi sociali e il ripristino della detenzione. Pertanto, i poliziotti hanno provveduto ad associare il giovane al carcere di Spoleto.

+++ E' umbro il medico che dice basta ai no vax

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.