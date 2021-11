Oroscopo del Corriere di giovedì 18 novembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

17 novembre 2021 a

a

a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di giovedì 18 novembre 2021.

ARIETE: Questa giornata si preannuncia piuttosto faticosa. Il pensiero fisso sarà solo uno: finire in fretta il lavoro e correre a casa per potersi rilassare un pò.

TORO: L’anno sta per giungere nella sua fase conclusiva e siete ancora insoddisfatti di quello che avete costruito fino ad ora. Siete ancora in tempo.

GEMELLI: Siete un’esplosione di ottimismo in questo periodo. Sarà forse per i vostri ultimi successi o il fatto che non vedete l’ora di iniziare un nuovo lavoro.

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi mercoledì 17 novembre 2021

CANCRO: Le giornate di festa vi rendono malinconici; per questo oggi non sarete di gran compagnia. A risollevarvi il morale ci penserà il vostro partner.

LEONE: È il momento di tirare le somme dopo un periodo difficile. Chi è in coppia si sente ancora più amato; i rapporti in crisi avranno una piccola svolta.

VERGINE: Se in amore sentite che c’è qualche problema, non lasciate correre, ma parlatene fin da subito. Servirà per far luce sulla situazione.

BILANCIA: In questo periodo a causa degli impegni non riuscite a frequentare il partner. Recuperate nel weekend, che si preannuncia entusiasmante.

Oroscopo del Corriere di mercoledì 17 novembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

SCORPIONE: Molti in questo periodo vogliono scavare in fondo alle situazioni e cercare i tasselli mancanti. Non aggredite, però, i vostri interlocutori.

SAGITTARIO: Anche se ultimamente avete tralasciato l’attività fisica e lo sport, sapete come tenervi in forma. No alla pigrizia, siate intraprendenti.

CAPRICORNO: State attenti a quello che dite perché il vostro partner sarà suscettibile. Meglio quindi puntare a rilassarlo con le vostre coccole e le belle parole.

ACQUARIO: Cercate di ascoltare chi ne sa più di voi. Non fate sempre gli orgogliosi ma provate a essere più umili, soprattutto nelle questioni di lavoro.

PESCI: Una novità inaspettata vi farà cambiare i piani della giornata. Cercate solo di capire se ne vale davvero la pena oppure no, sta a voi decidere.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 16 novembre 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.