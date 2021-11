Okkupeto, "E45 le strade di Perugia": lo scherzo dei 7 cervelli

17 novembre 2021 a

a

a

Un'altra puntata divertente e ricca di colpi di scena quella di Okkupeto Live Show, lo spettacolo dei 7 cervelli andato in onda lo scorso 12 novembre su Umbria Tv e sul portale del Corriere dell'Umbria e che ha dato il via alla seconda stagione. Sempre simpatici e ricchi di idee originali Fabrizio Fabbi e Luca Pellegrini ormai a loro agio nel format ideato da Maurizio Mastrini. Nel menù tanti ospiti e i loro classici scherzi. Tra questi quello intitolato "E45 le strade de Perugia" in cui Luca e Fabrizio chiamano un autista - che abita a Ponte San Giovanni - e, fingendosi dirigente dell'Anas lo provocano. Uno scherzo tutto da vedere e ascoltare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.