Perugia, concorsi truccati alla Stranieri. La Procura: "Nessuna remora ad alterare procedure"

“La governance (precedente ndr) dell’Ateneo non ha avuto alcuna remora ad alterare le procedure di selezione dei professori ordinari e dei dottorandi” stava scritto nella richiesta di misure cautelari con cui lo scorso anno il Procuratore, Raffaele Cantone e i pm, Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti, chiesero e ottennero l’interdizione dalla professione per gli indagati coinvolti nello scandalo Suarez. Oggi la presunta manipolazione dei concorsi a Palazzo Gallenga torna prepotentemente in primo piano col balzo in avanti dell’inchiesta. Il capitolo numero due dello scandalo Unistra si apre con una raffica di avvisi di garanzia, diversi inviti a comparire, e altrettante acquisizioni documentali effettuate anche ieri a Palazzo Gallenga e al Miur. Nel mirino della Procura sono finite anche persone già indagate per la tranche Suarez: l’ex rettrice, Giuliana Grego Bolli e la professoressa, Stefania Spina. Insieme a loro almeno altri tre docenti di Unistra finiti nel registro degli indagati. E gli altri - molti sono professori che hanno fatto parte di commissioni di concorsi - in molti casi sono docenti di altri atenei italiani. Una rete fittissima di presunti favori che l’accusa legge con la lente del codice penale e traduce in ipotesi di reato di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso d’ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio e turbata libertà degli incanti.

Suarez, i pm: "I vertici dell'UniStra usavano i loro incarichi istituzionali come merce di scambio"



Nella giornata di ieri, mentre i militari della guardia di finanza di Perugia del comandante provinciale, colonnello Antonella Casazza - le acquisizioni sono state effettuate dai finanzieri del gruppo tutela economia e tutela finanza pubblica alla guida del maggiore, Enrico Fiorenza - acquisivano documenti, verbali, file, chat, email sono state anche ascoltate delle persone informate sui fatti per ricostruire quello che secondo la Procura è stato un modus operandi illecito di gestire i concorsi.

E che lo stesso Procuratore, Raffaele Cantone, ha spiegato nella nota stampa diramata ieri mattina. Per l’accusa infatti, “gli esiti di alcuni concorsi, indetti per l’assunzione di ricercatori e professori universitari, potrebbero essere stati predeterminati, a seconda dei casi, mediante la scelta dei tempi dell’uscita dei bandi, la loro profilazione, l’individuazione di commissari compiacenti ed il controllo di ciascuna fase delle selezioni, fino alla nomina a vincitori dei candidati prescelti, a prescindere da ogni valutazione comparativa e di merito”.

Caso Suarez, l'accusa: "Alla Stranieri adottate procedure di dubbia liceità"



Di concorsi, come detto, si parlava anche nelle carte dello scandalo Suarez. Del resto gli inquirenti si imbatterono nell’organizzazione dell’esame farsa mentre indagavano proprio sui concorsi. E nella richiesta di misure cautelari si leggeva: “Dalle conversazioni Whatsapp del cellulare di Grego Bolli si apprende come la Rettrice abbia cercato - evidentemente con successo - di influenzare almeno tre dei cinque commissari per far sì che la Spina ottenesse l’Asn e potesse poi aggiudicarsi la cattedra a lei destinata all’Unistra”. In questo nuovo filone di inchiesta sarebbero finiti almeno 5-6 concorsi. In quelle pagine della Procura - in cui appariva indagato anche il professore universitario a Roma, Paolo Di Giovine, un “commissario con il quale la rettrice aveva contatti diretti e che ha tenuto una condotta tutt’altro che ispirata ai necessari principi di trasparenza e imparzialità con riferimento al rilascio dell’Asn alla Spina” - stava scritto che “il quadro dei rapporti accademici tra la Rettrice e i commissari contattati, denotavano come la segnalazione ai commissari dei candidati da favorire sia una prassi consolidata, tutto ciò - evidenziavano i pm - malgrado gli indagati ne percepiscano perfettamente l’illiceità e cerchino, anche maldestramente, di mettersi al riparo dall’eventualità di essere intercettati. La stessa Grego Bolli si premura di usare telefono fisso o il cellulare dei familiari per le chiamate più scottanti. Ciò nonostante - concludono i magistrati - i messaggi restano comunque inequivocabili”.

Concorsi truccati all'Università per stranieri: venti indagati. Sequestri della Finanza

