Umbria, mercato immobiliare in crescita anche per effetto del Superbonus. I prezzi delle case destinati a salire

Agevolazioni fiscali per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica, mutui a tassi vantaggiosi, prezzi degli immobili invariati e incentivi per i giovani: c’è tutto questo dietro la voglia di casa certificata dalla Banca d’Italia (+25,3% di compravendite in due anni) e confermata dalla Borsa immobiliare della Camera di Commercio dell’Umbria.

Mauro Cavadenti Gasperetti, componente del comitato di vigilanza della Borsa immobiliare dell’Umbria, evidenzia come investimenti importanti si stiano attivando nel settore edile e nell’indotto con imprese cui non mancano le commesse e che anzi qualche volta vanno in crisi per gestirle al meglio, incontrando non pochi problemi per trovare materiali difficilmente reperibili e carenza di manodopera. Per l’Umbria, secondo i dati del ministero della Transizione ecologica, al 31 ottobre sono stati ammessi a detrazione con il Superbonus 110% investimenti per 170 milioni. Le pratiche asseverate sono 1.015 e di queste 171 riguardano condomini, 504 edifici unifamiliari e 340 unità indipendenti. L’investimento medio per condominio è di 501.000 euro, per edificio indipendente di 102.000 euro e per le abitazioni indipendenti di 96.000 euro.

Gasperetti parla di un probabile incremento dei prezzi nei prossimi mesi. “Considerando che il valore medio di un immobile in compravendita è stato, per il 2020, di circa 126 mila euro - evidenzia - e che i lavori di ristrutturazione agevolati sono in media di 100 mila euro, come media per singola unità, è lecito chiedersi quale sarà il prezzo di mercato di un immobile ristrutturato. Sicuramente - spiega Gasperetti - ci sarà un incremento del prezzo dato che la casa avrà una certificazione energetica migliorata di almeno due classi, sarà più confortevole e con un nuovo look. La risposta esatta, comunque - aggiunge - ci sarà già dal prossimo anno quando si inizieranno a rilevare i prezzi delle vendite di immobili ristrutturati con i bonus 110%”

