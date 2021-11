Montecchio, donna cade dal camper e muore davanti agli occhi del marito. Inutili i soccorsi

16 novembre 2021 a

Tragedia a Montecchio dove una donna ha perso la vita in un incidente al raduno dei camperisti. La 65enne, nel tardo pomeriggio di domenica 14 novembre, era a bordo del camper condotto dal marito quando è stata sbalzata fuori dall’abitacolo e, dopo aver battuto la testa sul selciato, è morta. La donna, che sedeva al fianco del marito, aveva lo sportello aperto mentre il conducente aveva appena messo in moto e stava effettuando una manovra per parcheggiare il mezzo. E proprio durante la manovra la malcapitata è scivolata fuori e la caduta le è stata fatale. La 65enne, originaria di Ravenna, è morta durante il trasporto in ospedale a bordo di un’ambulanza.

Sotto choc il marito che è stato portato in ospedale per accertamenti. Tra i camperisti, provenienti soprattutto dal nord Italia, c’erano anche il fratello della donna con la moglie. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Guardea. Il sindaco di Montecchio, Federico Gori, e la Pro Loco hanno espresso il proprio cordoglio ai familiari della donna e a tutti i camperisti che avevano fatto tappa nel borgo umbro per degustare le eccellenze enogastronomiche locali.

