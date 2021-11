Strage del Broletto, assolto in via definitiva il medico che firmò il certificato per il porto d'armi

16 novembre 2021 a

Assolto in via definitiva. Il medico che finì nell’inchiesta della morte delle due dipendenti della regione Umbria, uccise a colpi di pistola nel 2013 da Andrea Zampi è stato scagionato per sempre. La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna emessa nel giudizio di appello bis dalla corte di appello di Firenze.

Il medico venne accusato di omicidio colposo per avere rilasciato il certificato di idoneità per il porto d’armi che innescò tutta la catena di eventi finiti con la drammatica irruzione di Zampi al Broletto.

Quella mattina del 6 marzo uccise Daniela Crispolti e Margherita Peccati poi si tolse la vita: e le riteneva responsabili di un finanziamento non rinnovato alla sua azienda dall'ente.

Insieme a lui vennero indagati i dirigenti della questura che gli avevano rilasciato il porto d'armi nonostante la presenza di patologie. Con questa sentenza risultano tutti assolti: anche i dirigenti della questura infatti sono stati assolti in primo grado e per quella sentenza non venne mai proposto appello dalla Procura se non per il medico.

“Con la sentenza della Cassazione emessa al quinto grado di giudizio è stata nuovamente annullata (senza rinvio) la sentenza di condanna emessa nel giudizio di appello bis.

Si chiude quindi, dopo oltre 7 anni e mezzo dai tragici fatti, il processo penale a carico del medico”dicono i suoi legali Franco Libori e Ilario Taddei, i quali dichiarano di essere “molto soddisfatti di questa pronuncia che ridà serenità al medico che si è sempre professato innocente, sin dall’inizio della vicenda giudiziaria”.

