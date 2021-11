Castiglione del Lago, adotta una luce per l'albero di Natale sull'acqua più grande del mondo

16 novembre 2021 a

È iniziata l’adozione delle luci dell’Albero di Natale sull'acqua più grande del mondo, cuore luminoso e pulsante di Luci sul Trasimeno 2021. Dal 4 dicembre e fino al 9 gennaio 2022 lo spettacolo unico e inimitabile dell'Albero di Natale più grande del mondo realizzato sull’acqua costruito sulle acque del lago Trasimeno renderà Castiglione del Lago un luogo incantato per un Natale speciale e indimenticabile: un evento che nel 2019 ebbe un enorme successo e che ha saputo unire, valorizzare e promuovere tutto il territorio del lago e della vicina Toscana. Dopo un anno di stop forzato, dovuto alla pandemia, l’associazione Eventi Castiglione del Lago ripresenta la manifestazione che ha polverizzato ogni record di presenze nel territorio. Luci sul Trasimeno 2021 proporrà più di un mese di spettacoli, musica, attrazioni, manifestazioni, mercatini, convegni e tantissime novità con un programma adatto a tutte le età a tutti i gusti che sarà presentato ufficialmente a fine mese.

Il nuovo progetto di adozione delle 2559 luci, che compongono il colossale albero sull’acqua, prevede la realizzazione di un “bosco diffuso”, con lo slogan “Accendi anche tu la tua luce e contribuisci a piantare un albero: illumina con noi il tuo Natale”. Per ogni adozione, versando sempre 20 euro come la scorsa edizione, il donatore riceverà una pergamena e una pianta di olivo che rappresenta da millenni un simbolo universale di pace, di amore, di speranza e, in questa fine di 2021, un segno di rinascita per il nostro territorio e per l’intero Paese.

E la prima giornata ha avuto subito un grande successo con oltre 200 luci adottate e altrettanti olivi distribuiti ad ogni famiglia. Nelle prossime domeniche in piazza Mazzini sarà possibile simbolicamente accendere una luce con il nuovo progetto del “bosco diffuso”: poi la raccolta proseguirà nei negozi e in uno stand nel periodo di accensione dell’albero.

Tutto il progetto “Luci sul Trasimeno” guarda sempre con molta attenzione alla sostenibilità ambientale: l'energia usata per tenere acceso l'albero, solo 12 kwh come 4 piccoli appartamenti, verrà da fonti rinnovabili certificate, esempio unico in Italia.

