Covid in Umbria, aumenta il numero dei ricoverati. Dal primo dicembre terza dose di vaccino alla fascia 40-59 anni

Nel bollettino di oggi, lunedì 15 novembre, figurano in leggera flessione i positivi al Covid 19 nel territorio dell'Umbria. Del dato è complice il basso numero di tamponi che sono stati effettuati nel weekend. Tornano invece a salire i ricoveri. Come al solito è stata la regione ad ufficializzare i numeri relativi alle ultime 24 ore. Sono stati rilevati altri 19 casi positivi, frutto dei 3.700 test analizzati. Il tasso di positività in questa fase si attesta allo 0.5 per cento. Sono 28, invece, le persone che hanno superato la malattia. Il numero degli attualmente positivi, dunque, si riduce di nove unità scendendo fino a toccare 1.523.

Come scritto in apertura, aumentano invece i ricoveri. I pazienti in ospedale sono complessivamente 43, tre in più rispetto alla precedente rilevazione. Di questi cinque sono nei reparti di terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 66.311 i casi complessivi registrati nel territorio del Cuore verde d'Italia. 63.314 hanno superato la malattia, mentre purtroppo in 1.474 non ce l'hanno fatta. In questo momento le persone in isolamento contumaciale sono 1.480.

Intanto la Regione ha ufficializzato che prenderanno il via dal primo dicembre, le somministrazioni della terza dose del vaccino anti Covid per i cittadini che fanno parte della fascia 40-59 anni. L'ente ha precisato che, come da indicazioni ministeriali, le somministrazioni potranno interessare soltanto coloro che abbiano completato il ciclo primario di vaccinazione da almeno sei mesi, indipendentemente dal vaccino che è stato precedentemente utilizzato. Sulla base dell'accordo siglato tra la regione e le associazioni delle farmacie pubbliche e private convenzionate, le terze dosi del vaccino Pfizer potranno essere somministrate anche presso le farmacie aderenti. Dall'inizio della campagna vaccinale, sono 677.737 gli umbri che hanno completato il ciclo, mentre 690.399 hanno ricevuto soltanto la prima dose. La terza inoculazione ha riguardato sino ad ora 62.994 persone.

