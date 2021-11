Perugia, all'Università le matricolo aumentano del 39%. Bene anche la Stranieri

16 novembre 2021 a

Le immatricolazioni fanno registrare una crescita nettamente superiore alla media nazionale. L’Università di Perugia segna un +39% passando rispetto all’anno precedente da 4.419 a 6.168 studenti mentre l’Università per Stranieri si attesta intorno a un +21% passando da 147 a 178 nuovi iscritti. In Italia le immatricolazioni per l’anno accademico 2020-2021 sono incrementate del 5,7% (dati Miur) rispetto all’anno precedente. [ numeri sono quelli forniti nell’ambito del Salone dello studente campus orienta, l’evento digitale che si è aperto ieri e andrà avanti sino al 21 novembre[La performance dell’Università di Perugia non è una sorpresa.

“In un biennio così straordinario - ha evidenziato il Magnifico Rettore Maurizio Oliviero alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico - quattro sono stati i valori che hanno guidato l’azione di governo: la coscienza di possedere un’alta responsabilità, il sentimento di comunità, il senso -di leale collaborazione e, infine la volontà di rigenerazione, ovvero di recupero della memoria storica, quale strumento necessario per affrontare la complessità del momento attuale e farne la base per il presente e il futuro dei nostri giovani”.

Il Salone dello studente andrà avanti no-stop tra appuntamenti e stand virtuali, online e on demand per far conoscere agli oltre 358mila studenti delle scuole superiori di Lazio, Umbria e Sardegna tutte le offerte formative post diploma. Al Salone partecipano università, scuole e accademie nazionali e internazionali.

I ragazzi troveranno anche percorsi espositivi interattivi dove sfogliare videogallery e scaricare brochure di sedi e corsi; sale workshop dove seguire presentazioni delle offerte formative di università e accademie, incontri e webinar interattivi; sportelli counseling di coaching in cui porre domande e dialogare con gli interlocutori; test attitudinali; un motore di ricerca per scoprire tutti i corsi di laurea e tutti gli atenei italiani. Inoltre, i ragazzi potranno conoscere le opportunità di corsi pratici di orientamento alla vita universitaria e fare simulazioni dei test di accesso alle facoltà per capire, in concreto, come deve essere affrontata la preparazione.

