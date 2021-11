Perugia, lavoro in nero e reddito di cittadinanza. Scattano le denunce a Deruta

15 novembre 2021 a

Niente misure di sicurezza, lavoro in nero e contemporaneamente percezione del reddito di cittadinanza. Di tutto di più in un esercizio commerciale nel territorio comunale di Deruta, in provincia di Perugia. I carabinieri di Todi, che hanno agito insieme al personale del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Perugia, hanno disposto la chiusura per 15 giorni del negozio. Il proprietario è stato denunciato in stato di libertà, con l'accusa di aver omesso di sottoporre a preventiva sorveglianza sanitaria due lavoratori, di non aver distribuito i prescritti dispositivi di protezione e di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi aziendali in modo non conforme alle caratteristiche previste.

Non è solo il proprietario a finire nei guai per la palese violazione delle normative. Tre persone, infatti, sono state deferite per lavoro in nero e per aver percepito indebitamente, nell'anno in corso, il reddito di cittadinanza, per un importo complessivo di circa 16 mila euro. I carabinieri, all'interno dell'esercizio commerciale di Deruta, hanno rilevato anche ulteriori irregolarità inerenti alle violazioni in tema di Covid 19. Ancora una volta, dunque, cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza senza averne diritto. E' l'ennesimo caso che viene scoperto dalle forze dell'ordine, violazioni che sono state registrate in tutte le aree del Paese e l'Umbria purtroppo non ha fatto eccezione.

E' di domenica 14 novembre la notizia che i carabinieri di Catania hanno arrestato un uomo di 59 anni che utilizzava indebitamente carte di credito. Nella sua abitazione, i militari hanno trovato dodici carte di pagamento elettroniche rilasciate da Poste Italiane per incassare somme di denaro concesse attraverso il Reddito di cittadinanza. Tutte erano munite del loro relativo codice Pin nonché erano corredate di un block notes con altrettanti fogli manoscritti con l'indicazione di nomi e di pseudomini. L'uomo non è stato in grado di dare spiegazioni ed è scattato il suo arresto.

