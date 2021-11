Umbria, il mercato immobiliare continua a crescere. Le compravendite segnano +25,3% in un anno

15 novembre 2021 a

Il mercato immobiliare in Umbria continua a crescere facendo registrare nel primo semestre dell’anno una crescita del volume delle compravendite nel comparto residenziale di oltre il 25% rispetto al 2019 e del 50% nel segmento non residenziale. A certificarlo è il report della Banca d’Italia che analizza dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare presso l’Agenzia delle entrate. Segnali positivi arrivano anche dai lavori di ristrutturazione sospinti dalle politiche di agevolazione fiscale, il cosiddetto Superbonus. Dal monitoraggio Enea del ministero delle Transizione ecologica emerge un deciso incremento delle iniziative, pari a 819 a fine settembre per un ammontare di investimenti ammessi a detrazione di 112 milioni di euro. Il recupero del mercato immobiliare fa segnare anche un balzo in avanti del comparto costruzioni. A partire da marzo 2021, le ore lavorate rilevate dalle Casse edili provinciali hanno superato i livelli precedenti la crisi sanitaria: nei primi sette mesi dell’anno l’aumento è stato del 7,8% rispetto al corrispondente periodo del 2019. Il sondaggio autunnale della Banca d’Italia si aziende con almeno dieci addetti ha confermato il positivo andamento del settore: circa a metà delle imprese ha rilevato una espansione dei volumi produttivi, la parte restante una sostanziale stazionarietà.

Anche i mutui per l’acquisto di abitazioni hanno accelerato passando dall’1 al 2,3%. La maggior parte delle famiglie, il 94% nel prime semestre, ha optato per il tasso costante. La sostanziale stabilità delle condizioni del mercato ha portato - sempre stando al report di Bankitalia - a una diminuzione delle operazioni di surroga, sostituzione e rinegoziazione. Le valutazioni sulla futura evoluzione del settore costruzioni sono strettamente condizionate dalle problematiche relative alla carenza di materie prime e al relativo incremento dei prezzi.

